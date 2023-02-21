12 مليون مسافر على الاتحاد للطيران للسعودية وجدة الأكثر اشغالاً

قالت الاتحاد للطيران إن اكثر من 12 مليون مسافر سافروا إلى المملكة العربية السعودية على متن الاتحاد للطيران منذ بدات الاتحاد تسيير رحلاتها إلى السعودية في عام 2005

وأوضحت الاتحاد للطيران أن جدة تعد أكثر الوجهات إشغالاً للاتحاد للطيران في المملكة السعودية حيث سافر 1.4 مليون مسافر من وإلى جدة في السنوات الخمس الماضية (2018-2022) ما يجعلها أكثر الوجهات اشغالا تليها الرياض بـ 1.2 مليون مسافر

ونوهت الاتحاد في تقرير اصدرته بمناسبة يوم التاسيس السعودي الذي يوافق غداً، أن الاتحاد للطيران تشغل حاليًا 54 رحلة أسبوعية إلى السعودية ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى 64 اعتباراً من صيف 2023

ولفتت الاتحاد للطيران إلى أنها تسيّر حاليا رحلاتها إلى 4 وجهات في السعودية وهي الرياض وجدة والدمام ورحلات موسمية إلى المدينة المنورة كما ترتبط الاتحاد للطيران بالمملكة العربية السعودية ب 60 وجهة على شبكة وجهاتها منها 18 وجهة في أوروبا و 13 وجهة في شبة القارة الهندية و7 وجهات في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب شرق اسيا فعلا عن عدد من وجهات الاتحاد في افريقيا واستراليا وامريكا الشمالية

يشار إلى أن الاتحاد للطيران سيّرت رحلتها الأولى إلى المملكة العربية السعودية في مارس 2005 متجهة إلى الدمام.