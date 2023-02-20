الدورة الأكبر في تاريخه.. فعاليات «غلفود 2023» تنطلق اليوم في دبي

تنطلق اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة 28 من معرض «غلفود 2023»، المقرّرة إقامته في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، وتعد هذه الدورة الأكبر من نوعها، ويشارك فيها أكثر من 5000 شركة من 120 دولة حول العالم، منها 1500 جهة تشارك للمرة الأولى في الفعالية. ويعد المعرض الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، التي ترسم مستقبل القطاع عالمياً، بمشاركة قادة القطاع والشركات المصنعة للمأكولات والمشروبات.

ويُعود التوسع القياسي في حجم المعرض إلى إطلاق منصة «غلفود بلس»، القاعة الجديدة المصممة خصيصاً للفعالية، التي تتيح للمشاركين في المعرض، للمرة الأولى، استعراض منتجاتهم على امتداد مساحة إضافية تصل إلى 10 آلاف متر مربع.

ويوفر الحدث منصة عالمية للاستفادة من فرص الأعمال من خلال احتضان 125 جناحاً وطنياً، ويشارك العديد منها في الفعالية للمرة الأولى، مثل أرمينيا وكمبوديا والعراق، مع الترحيب بالعديد من الأجنحة السابقة، مثل جنوب إفريقيا وأستراليا.

مشاركة قوية

بدورها، تعتزم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تسجيل مشاركة قوية في الدورة الـ28 من معرض «غلفود 2023». وتأتي مشاركة الدائرة في هذا المعرض المهم انسجاماً مع دورها الحيوي في جذب واستقطاب المصنّعين والمستثمرين الأجانب من حول العالم في القطاعات الرئيسة، ومن أبرزها قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية المساهمة في الناتج المحلّي لإمارة دبي.

كما أن الحدث يسهم في تمهيد الطريق أمام روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتوثيق علاقاتها واتصالاتها مع الشركات العالميّة والموردين والوفود الحكومية والتجارية الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب الترويج للشركات والمنتجات المحليّة.

ويُمثّل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في معرض «غلفود 2023» كل من مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتضافر جهود المؤسستين لتحقيق الرؤى والتوجهات الاستراتيجيّة للدائرة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصاديّة (D33)، التي تسعى لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، ووضعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة حول العالم، ومضاعفة حجم التجارة الخارجيّة، وإضافة 400 مدينة لخريطة التجارة الخارجيّة، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم بناء قدراتها والتوسّع العالمي لها.

وتحرص الدائرة على تهيئة البيئة الاستثمارية، وتعزيز صورة الإمارة في أذهان المستثمرين والمصنّعين وكبرى الشركات العالميّة في مختلف القطاعات الاقتصاديّة، ويعتبر معرض «غلفود 2023» فرصة مثالية لمؤسسات الدائرة للوجود فيه والتواصل مع أهم الشركات العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات، وتحقيق الفائدة المرجوة من تلك المشاركة.

وتستهدف مؤسسة دبي للتنمية الاقتصاديّة خلال مشاركتها في «غلفود» الترويج لخدمات الصناعة والصادرات في دبي، إلى جانب التواصل مع الشركات الدولية والمشترين، وتعريفهم بالشركات المحليّة، إلى جانب المشاركة في جلسات المعرض المتعددة للتعريف أكثر بالقطاع، والسعي من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة. وتستضيف المؤسسة نحو 343 من المشترين العالمين ضمن أجندة فعاليات نادي نخبة المشترين من مختلف دول العالم.

بدورها، ستعمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز وجود وحضور المشروعات والشركات الناشئة من أعضائها في المعارض والفعاليات المحلية والدولية كمعرض «غلفود»، لعرض منتجاتها، وفتح قنوات جديدة لدخول أسواق إقليميّة وعالميّة، فضلاً عن التواصل مع مختلف الموردين، بما يُسهم في دفع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، والتي تمثّل ما نسبته 99% من إجمالي شركات القطاع الخاص العاملة في دبي.

ويعد معرض «غلفود»، أكبر حدث من نوعه على مستوى العالم، وتركّز الدورة الـ28 منه على ترسيخ مفاهيم الإبداع والابتكار والتغيير، إضافة إلى إيجاد منصة مثالية لمجتمعات الأطعمة والمشروبات حول العالم، ليمثّل مركزاً لتوجهات القطاع وشبكات التوريد. ويشارك في المعرض آلاف الشركات المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب قادة الفكر وصناع القرار في القطاع، وأشهر الطهاة في العالم، لرسم خريطة طريق لمستقبل هذا القطاع وتحوله. ويشكل المعرض فرصة مثالية، يعرض فيها منتجو الأغذية المحليون منتجاتهم الواعدة على الموردين من جميع أنحاء العالم، ويعزز تنافسيتهم مع أشهر الأسماء التجارية، كما يحفزهم على رفع مستوى جودة الأغذية المنتجة وفقاً للمعايير الدولية.

حلول تجارية

إلى ذلك، تتولّى مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد»، مهمة تعزيز الرؤية الوطنية للأمن الغذائي، الرامية لأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وذلك عبر تطوير منظومة أعمال متكاملة، تضمن كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي.

وتشارك «كيزاد» في النسخة الـ28 من معرض «غلفود»، حيث تستعرض باقة منتجاتها وخدماتها وحلولها التجارية.

ويمثل معرض «غلفود» فرصة لهذه الشركات للتعرف إلى قدرات «كيزاد» وما تصنعه من إمكانات في قطاع الأغذية، عبر توفير بيئة ملائمة، تحقق النمو، وتزيد من فرص النجاح.

وتمتد المنظومة المتكاملة للأغذية في «كيزاد» على مساحة تزيد على سبعة ملايين متر مربع (7.3 كيلومترات مربعة)، بما فيها 3.3 كيلومترات مربعة مخصصة لمركز أبوظبي للأغذية «كيزاد»، وتضم أكثر من 40 شركة عالمية وإقليمية ومحلية متخصصة في هذا القطاع.

7 ملايين متر مربع

تمتد المنظومة المتكاملة للأغذية في «كيزاد» على مساحة تزيد على سبعة ملايين متر مربع (7.3 كيلومترات مربعة)، بما فيها 3.3 كيلومترات مربعة مخصصة لمركز أبوظبي للأغذية «كيزاد»، وتضم أكثر من 40 شركة عالمية وإقليمية ومحلية متخصصة في هذا القطاع.

«الاقتصاد والسياحة» تشارك في «غلفود» لاستقطاب المصنّعين والمستثمرين