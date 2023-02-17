طرح 4% من أسهم «أدنوك للغاز» للاكتتاب العام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن عزمهما طرح حصة أقلية تبلغ (4%) من أسهم «أدنوك للغاز»، الشركة العالمية لعمليات معالجة وتشغيل وتسويق الغاز التابعة لها، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنه من المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح يوم 23 فبراير 2023، مشيرة إلى أن ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة والاعتبارات الأخرى.

وقال رئيس الشؤون المالية في «أدنوك»، خالد الزعابي، إن «(أدنوك للغاز) تعد الشركة الخامسة التي تطرح (أدنوك) حصة أقلية من أسهمها في السوق خلال السنوات القليلة الماضية، ويسرنا أن نقدم للمستثمرين المحليين والدوليين فرصة استثمارية مجزية تتيح لهم المشاركة في مبادرات خلق وتعزيز القيمة في أبوظبي و(أدنوك)».