«الاتحاد للطيران» إلى لشبونة اعتباراً من يوليو 2023

تعتزم شركة «الاتحاد للطيران» توسعة شبكة وجهاتها لموسم الصيف خلال العام الجاري، بإطلاق رحلات جديدة بين أبوظبي ولشبونة، اعتباراً من الثاني من يوليو المقبل.

وأفادت بأنه يمكن للمسافرين الذين يتطلعون لقضاء عطلة صيفية في العاصمة البرتغالية، حجز واحدة من الرحلات الأسبوعية الثلاث الجديدة المقررة أيام الثلاثاء والأربعاء والأحد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس: «يسرّنا أن نوفر لضيوفنا خيارات سفر أكثر ملاءمة إلى واحدة من أكثر الوجهات الصيفية روّاجاً، والتي ستنضم إلى شبكة وجهاتنا للمرة الأولى خلال صيف 2023».

كما أعلنت «الاتحاد للطيران» أنها تعتزم استئناف رحلاتها الموسمية الصيفية إلى مدينة مالقة الإسبانية، وجزيرة ميكونوس اليونانية.

وأوضحت أنها ستسيّر رحلتين في الأسبوع إلى مالقة يومي الأربعاء والأحد، اعتباراً من 18 يونيو 2023، فيما يمكن للمسافرين إلى «ميكونوس»، حجز إحدى الرحلتين التي توفرهما «الاتحاد للطيران» أيام الإثنين والجمعة، اعتباراً من 16 يونيو 2023.

ولفتت الناقلة إلى أنه مع إضافة وجهة لشبونة ومالقة وميكونوس، فإنها تتيح 160 رحلة أسبوعياً إلى 61 وجهة في أوروبا خلال الصيف، بزيادة 20% في أعداد المقاعد مقارنة بعام 2022.