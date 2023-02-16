تجارة الماس في دبي تنمو 17% إلى 137.3 مليار درهم خلال 2022

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، عن ارتفاع في قيمة تجارة الماس الخام والمصقول في عام 2022 بنسبة 17% على أساس سنوي، بإجمالي 37.4 مليار دولار (نحو 137.3 مليار درهم)، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 42% في تجارة الماس المصقول، وارتفاع قوي بنسبة 7% في تجارة الماس الخام.



مركز عالمي

وأفاد المركز في بيان، بأن هذه الأرقام دليل آخر على الصعود السريع لدبي، باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للماس الخام والمصقول.

وبحسب المركز، فقد شهدت دولة الإمارات نمواً كبيراً في هذا القطاع على مدى السنوات الثلاث الماضية، إذ ارتفعت تجارة الماس الخام 72%، والماس المصقول بنسبة 50%، وهو ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 64%.

وأكد المركز تطلع دبي الآن وبشكل متزايد، إلى دعم صناعة الأحجار الكريمة الملونة وإضافة قيمة إليها، وهذا يشمل: الأحجار الكريمة مثل الزمرد والياقوت والزفير التي يتم استخراجها وتصنيعها وبيعها في جميع أنحاء العالم.



مؤتمر دولي

وجاء إعلان مركز دبي للسلع المتعددة، خلال افتتاح «مؤتمر الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملونة 2023» في «مركز الماس للمؤتمرات» بدبي، والذي جمع خبراء رئيسيين وأصحاب مصلحة في الصناعة، لتعزيز التجارة العالمية للأحجار الكريمة الملونة.

وركّز المؤتمر، الذي عقد تحت شعار «مستقبل الأحجار الكريمة الملونة»، بشكل أساسي على الفرص الرئيسية لإطلاق العنان للنمو المستدام في صناعة الأحجار الكريمة الملونة العالمية، ويتزامن مع مرور 15 عاماً على آخر مؤتمر للجمعية استضافه مركز دبي للسلع المتعددة.



صعود هائل

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «ليس هناك لحظة أفضل من هذا الحدث، لكشف النقاب عن هذه الأرقام، والتي تعد دليلاً آخر على الصعود الهائل لدبي في تجارة الماس».

وأضاف: «ينمو مركز دبي للسلع المتعددة بنضج وبسرعة، وغني عن القول إننا نريد تكرار نجاحنا مع الماس، في قطاع الأحجار والسلع الثمينة الأخرى، إذ تعد صناعة الأحجار الكريمة الملونة مثيرة جداً للاهتمام، نظراً للطلب العالمي المتزايد القوي، كما نريد لدبي أن تكون في موقع مركزي في هذا المسار».

وتابع بن سليم: «لقد شهدنا ذلك عن كثب، من خلال عدد من مناقصات الزمرد والياقوت والزفير التي عقدت في بورصة دبي للماس»، مشيراً إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يتمتع بسجل حافل في تعزيز تجارة السلع من «صفر» تقريباً إلى أرقام بمليارات الدولارات.

وقال: «إنني واثق من أن مستقبل صناعة الأحجار الكريمة الملونة هو في دبي وعبرها».



الأحجار الكريمة

من جانبه، قال رئيس الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملونة، كليمنت صباغ: «يسعدنا أن نعود إلى دبي بعد 15 عاماً لمناقشة مستقبل الأحجار الكريمة الملونة، فقد لعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً رئيسياً في بناء صناعة الماس في دبي، ونحن على ثقة بأن جهودهم في مجال الأحجار الكريمة الملونة ستكون ذات فائدة كبيرة لجميع الأطراف الفاعلة العالمية».

مناقصات ومزادات

يشار إلى أن بورصة دبي للألماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، تعقد وبشكل منتظم، مناقصات ومزادات للأحجار الكريمة الملونة من مختلف الأسواق العالمية.

وقد استضافت أخيراً مناقصات مع شركات رائدة، من بينها: «مجموعة بيلمونت»، و«بوناس وشركائه»، و«فورا جيمز»، و«شركة جريزلي للتعدين».