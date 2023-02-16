«الاتحادية للضرائب» تواصل فعاليات مبادرة «الدعم الضريبي»

تواصلت فعاليات مبادرة «الدعم الضريبي» التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب في يناير الماضي للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال، وعقدت - في ظل إقبال ملحوظ - مرحلتها الثانية في مدينة العين، بهدف توفير التوعية للخاضعين للضريبة، ورفع مستوى الامتثال الطوعي بالتشريعات الضريبية.

وعُقدت ورشة العمل الثانية في إطار مبادرة «الدعم الضريبي» على مدى يومي 14 و15 فبراير الجاري، بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب، ومركز تدبير - الهيلي مول في العين.

وأجاب فريق الهيئة خلال الورشة عن استفسارات أصحاب الأعمال المُشاركين، وتم تقديم الدعم المعرفي لهم، لتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد المبالغ المُستحقة.