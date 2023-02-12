الإمارات تتصدر «فوربس» بأقوى 15 سيدة أعمال في الشرق الأوسط

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2023، والتي تسلط الضوء على سيدات الأعمال اللاتي يقدن نجاح مجموعة من أكبر الشركات في المنطقة وخارجها، مؤكدة تصدر دولة الإمارات القائمة بأكبر عدد من المشاركات بواقع 15 سيدة أعمال.

وأفادت «فوربس الشرق الأوسط» بأنها اعتمدت في إعداد التصنيف على معايير عدة تشمل: حجم الأعمال، والتأثير والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، فضلاً عن مبادرات الاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية التي قادتها المرأة.

وبحسب «فوربس الشرق الأوسط»، فقد تقدمت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، مركزين عن تصنيف العام الماضي، لتتصدر قائمة العام الجاري 2023، فيما حلّت المديرة الإدارية ورئيسة مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، رجاء عيسى القرق، في المركز الثاني، تليها رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) ورئيسة اللجنة التنفيذية ونائب الرئيس لشركة العليان المالية، لبنى العليان في المركز الثالث.



تأثير عالمي

ووفقاً لـ«فوربس الشرق الأوسط»، فقد تجاوز تأثير بعضهن إلى المستوى العالمي، إذ صّنفت كل من هناء الرستماني، ورجاء عيسى القرق، ضمن «قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم» لعام 2022. كما جاءت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة خالد البحر، في المركزالرابع في المنطقة، ضمن القائمة.



تصدر الإمارات

وتحتفي قائمة فوربس الشرق الأوسط العام الجاري، بأقوى سيدات الأعمال من 27 جنسية، ويعملن في 27 قطاعاً مختلفاً.

وتصدرت دولة الإمارات القائمة بأكبر عدد من المشاركات بواقع 15 سيدة أعمال، تليها مصر بـ12 سيدة، ثم السعودية بـ11 سيدة، والكويت بثماني سيدات، ولبنان وقطر وعُمان بست سيدات لكل منها.

ومن حيث القطاعات، هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 23 مشاركة، يليه قطاع الشركات المتنوعة بواقع 11 مشاركة، ثم قطاع الاستثمار بواقع ثماني مشاركات.



أقوى 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط لعام 2023

1- هناء الرستماني.

الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

الجنسية: إماراتية.



2- رجاء عيسى القرق.

المديرة الإدارية ورئيسة مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق.

الجنسية: إماراتية.

3- لبنى العليان.

رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) ورئيسة اللجنة التنفيذية، ونائبة الرئيس لشركة العليان المالية.

الجنسية: سعودية.

4- شيخة خالد البحر

نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني.

الجنسية: كويتية.

5- رينوكا جاغتياني.

رئيسة مجلس إدارة «مجموعة لاندمارك».

الجنسية: هندية.

6- وضحة أحمد الخطيب.

(وافدة جديدة إلى تصنيف أقوى 10 سيدات أعمال).

الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية.

الجنسية: كويتية.

7- سارة السحيمي.

رئيسة مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية.

الجنسية: سعودية

8- حنان محمد الكواري.

(وافدة جديدة إلى تصنيف أقوى 10 سيدات أعمال).

المديرة العامة لمؤسسة حمد الطبية.

الجنسية: قطرية.

9- شايستا آصف.

(وافدة جديدة إلى تصنيف أقوى 10 سيدات أعمال).

الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للعمليات في «مجموعة بيورهيلث».

الجنسية: باكستانية.

10- رندة الصادق.

المديرة العامة التنفيذية للبنك العربي.

الجنسية: أردنية.

أقوى 5 سيدات أعمال في قطاع المال والبنوك في المنطقة 2023

1- هناء الرستماني.

الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

الجنسية: إماراتية.

2- لبنى العليان.

رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) ورئيسة اللجنة التنفيذية، ونائبة الرئيس لشركة العليان المالية.

الجنسية: سعودية.

3- شيخة خالد البحر.

نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني.

الجنسية: كويتية.

4- سارة السحيمي.

رئيسة مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية.

الجنسية: سعودية.

5- رندة الصادق.

المديرة العامة التنفيذية للبنك العربي.

الجنسية: أردنية.