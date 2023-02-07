بيع شقة في «جميرا باي» بأعلى سعر مسجّل للقدم المربّع في دبي

نجحت شركة وساطة عقارية بدبي في بيع شقة من ثلاث غرف نوم في منتجع ومساكن بولغري الشهير هذا الأسبوع بسعر قياسي بلغ 13,543 درهماً للقدم المربّع، ما يجعل هذه الصفقة صاحبة أعلى سعر مسجّل للقدم المربّع في تاريخ العقارات في دبي، والرقم تم تسجيله من خلال شركة درفن للوساطة العقارية.

وكان الرقم القياسي السابق لأعلى سعر تمّ تحقيقه للقدم المربّع، وهو 12,624 درهماً.

إلى ذلك قال عقاريون، إن دبي عززت موقعها كمركز لإقامة أثرياء العالم، مستشهدين على ذلك بحجم الصفقات الكبيرة التي تمت خلال العام الماضي والشهر الأول من العام الجاري، خصوصاً في جزيرة النخلة وعدد من الأماكن الأخرى في دبي.

وأشاروا إلى أن عدد الأثرياء في مدينة دبي في تزايد مستمر في ما يتعلق بشراء العقارات الفاخرة، وتم تسجيل مبيعات قياسية في مناطق عدة أبرزها «جميرا باي».