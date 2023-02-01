46.9 مليار درهم أرباح 10 بنوك وطنية في 2022

ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية إلى 46 ملياراً و964 مليون درهم، خلال العام الماضي، ما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية، وسيولة مرتفعة، مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وأظهر رصد وكالة أنباء الإمارات، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، ازدادت بنسبة 32%، أو ما يعادل 11.3 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 35 ملياراً و667 مليون درهم خلال عام 2021.

ووصلت أرباح ستة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي إلى 24 ملياراً و616 مليون درهم، بزيادة مقدارها 17.9%، مقارنة بأرباح قيمتها 20 ملياراً و879 مليون درهم في عام 2021.

بدورها، بلغت أرباح أربعة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 22 ملياراً و347 مليون درهم في عام 2022، بزيادة قيمتها 7.6 مليارات درهم أو ما نسبته 51%، مقابل 14 ملياراً و787 مليون درهم في عام 2021.

واستحوذ بنك أبوظبي الأول على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بلغت نحو 13.4 مليار درهم خلال عام 2022، بارتفاع نسبته 7%، مقارنة بعام 2021، فيما ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 40% لتصل إلى 13 مليار درهم.

بدورها، ازدادت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي التجاري إلى 6.434 مليارات درهم بنمو نسبته 23%. وحقق بنك دبي الإسلامي نمواً قياسياً في صافي الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي، ليصل إلى 5.55 مليارات درهم.

ونما صافي أرباح بنك المشرق إلى 3.7 مليارات درهم، فيما حقق مصرف أبوظبي الإسلامي صافي أرباح بلغ 3.62 مليارات درهم بنمو نسبته 55% على أساس سنوي.

وقفز صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 مليار درهم لعام 2022 بنمو نسبته 51%، في وقت ارتفعت فيه الأرباح الصافية لمصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 26.7% إلى 650.9 مليون درهم.

من جهته، سجل بنك الفجيرة الوطني أرباحاً صافية بقيمة 340.4 مليون درهم بزيادة نسبتها 195.3%، فيما نمت أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 15% مسجلاً 150 مليون درهم في 2022.