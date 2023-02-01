سلطان بن سليّم: زيادة رحلات السفن الخشبية إلى 10.5 آلاف رحلة خلال 2022

أكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم، أن مبادرات ومشروعات المؤسسة وجهود مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، أسهمت في تسريع إجراءات دخول وخروج السفن الخشبية إلى دبي ما انعكس إيجاباً على ارتفاع حجم الرحلات، وبالتالي ارتفاع حجم الصادرات والواردات ونمو حجم التجارة عبر السفن الخشبية، وذلك مع خفض الوقت المُستغرق في تحميل وإنهاء إجراءات السفينة الواحدة من 40 يوماً في السابق إلى نحو ثلاثة إلى خمسة أيام فقط، ليرتفع عدد الرحلات من 9000 رحلة في العام 2021 إلى أكثر من 10 آلاف و500 رحلة في عام 2022 بزيادة نسبتها 12%، ما يعزز من مكانة دبي مركزاً رئيساً للتجارة العالمية.

وأشار بن سليّم إلى قيام مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بتبنيّ مجموعة من البرامج والمشروعات التي تسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية «D33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مطلع يناير 2023، للسنوات الـ10 المقبلة، ومواكبة أهدافها في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

ويتولى مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مهمة الإشراف على السفن الخشبية القادمة إلى دبي، وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بها خلال فترة وجودها في مياه الإمارة، وذلك ضمن سعي المؤسسة المتواصل لتطوير بيئة التجارة والأعمال في دبي وجعلها مركزاً إقليمياً يستقطب مختلف قطاعات التجارة.

ونوّه رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدور مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في تعزيز حركة التجارة مع الدول المجاورة عبر تسخير كل الإمكانات التي تسهم في تحقيق مرونة وانسيابية حركة دخول وخروج السفن إلى دبي عبر ثلاثة موانئ وأرصفة رئيسة تشمل: خور دبي ومرفأ ديرة وميناء الحمرية، حيث تعد دبي وجهة رئيسة للسفن الخشبية التي تحمل مختلف أنواع البضائع والسلع التجارية من دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويزيد مقدار السلع التي تنقلها تلك السفن على 1.7 مليون طن سنوياً.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي، محمود أمين خوري، على جهود مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية والذي يعمل على تبسيط إجراءات دخول التجار وسفنهم الخشبية بسلاسة أكبر ومنحهم تسهيلات أفضل.

وقال إن المكتب يعكف على تسريع وتيرة حركة السفن الخشبية لتمكين القائمين عليها من القيام برحلات متعددة بدلاً من رحلة واحدة شهرياً، موضحاً أن المكتب نجح في خفض عدد ساعات انتظار خروج السفن الخشبية من بين ثماني إلى 10 ساعات إلى 30 دقيقة للإبحار خارج الإمارة ما أسهم في زيادة حركة تدفق السفن.

مكتب الوكيل الملاحي

أكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم، دور مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في تطوير قطاع التجارة القائمة على السفن الخشبية، من خلال اقتراح التشريعات والقرارات اللازمة لتنظيم عمليات السفن الخشبية وتطويرها، وتبنّي الخدمات والمبادرات التي تسهم في تسريع وتيرة تخليص المعاملات، فضلاً عن مسؤوليته عن رعاية مصالح تلك السفن والتأكد من سلامة وحماية البحارة العاملين عليها، وضمان حقوقهم خلال وجودهم في دبي، بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة.