لايك كارد تعلن عن توقيع تعاون مع نون لتوفير البطاقات مسبقة الدفع

انطلاقاً من ريادة لايك كارد في مجال التجارة الإلكترونية وتوفير البطاقات الرقمية المدفوعة مسبقاً، قامت شركة LikeCard بتوقيع اتفاقية تعاون جديدة مع noon.com منصة التسوق الإلكتروني الرائدة في الشرق الأوسط والتي توفر مجموعة منوعة ومختلفة من المنتجات.

تهدف الاتفاقية مع noon.comإلى تزويدها بالعديد من بطاقات الهدايا الرقمية، والتي تحتوي على أفضل العروض والمنتجات المختلفة من العلامات التجارية المعروفة كبابجي، وآيتونز وغيرها الكثير.

وقد تم التوقيع بحضور الأستاذ عمار الصوص مؤسس شركة لايك كارد والأستاذ موسام جادية، نائب الرئيس الأول في منصة noon، ويأتي هذا التوقيع في إطار سعي لايك كارد للتوسع في مجال التجارة الإلكترونية وبناء الشراكات مع أهم الشركات في الوطن العربي وتقديم أفضل خدمة مميزة لهم.

كما رحب الأستاذ عمار الصوص، مؤسس شركة لايك كارد بالتعاون الجديد مع منصة نون معتبراً أنها خطوة مهمة لجميع العملاء والمستهلكين لدى الطرفين بتجربة شراء إلكترونية لا مثيل لها من خلال جوانب عديدة وعلى رأسها استخدام البطاقات مسبقة الدفع.

لمحة عن نون

تم تأسيس noon.com بهدف تعزيز نظام بيئي للأعمال الرقمية الإقليمية وذلك من أجل تأمين مستقبل رقمي في المنطقة، تتمثل مهمة نون في تزويد العملاء والشركات في الشرق الأوسط بقيمة ودعم متميزين. في 12 ديسمبر 2017، أطلقت Noon منصتها الاستهلاكية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما تم إطلاق موقع نون في مصر في فبراير 2019 ونمت منذ ذلك الحين لتصبح أكبر وجهة للتسوق عبر الإنترنت في الشرق الأوسط. وبشكل أساسي منصة تجارة إلكترونية رقمية مدعومة بموهبة تقنية داخلية.

لمحة عن لايك كارد

LikeCard هي المنصة الأولى للبطاقات الرقمية المدفوعة مسبقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُقدم أكثر من 3000 بطاقة مدفوعة مسبقًا من أكثر من 70 علامة تجارية تتراوح بين الاتصالات والألعاب والخدمات الإلكترونية والعلامات التجارية للبيع بالتجزئة، ولديها أيضاً أكثر من 5 ملايين مستخدم، وأكثر من 85000 طلب شراء يومياً