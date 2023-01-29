منافذ بيع تثبت أسعار 200 سلعة أساسية لمدد تصل إلى عام

بدأت منافذ بيع كبرى في الدولة تثبيت أسعار سلع مختلفة يصل عددها إلى 200 سلعة، بحيث لا ترتفع أسعار تلك السلع حتى في حال حدوث ارتفاع في أسعارها عالمياً.

وقال مسؤولو منافذ لـ«الإمارات اليوم»، إن السلع المثبتة الأسعار، التي تطرح في فروع المنافذ المختلفة بالدولة لمدد تراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام كامل، تتضمن عدداً كبيراً من السلع الغذائية وغير الغذائية، بهدف ضمان عدم ارتفاع أسعار الاحتياجات اليومية للمستهلكين.

وأوضحوا أن عمليات تثبيت الأسعار، التي تمت بالاتفاق مع مورّدين، وتشمل المنافذ والشراء عبر الإنترنت، لا تعني عدم شمول السلع المثبتة الأسعار في التخفيضات السعرية التي تطرحها المنافذ.

سلع مختلفة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، بيرناردو بيرلويرو، إن «(كارفور) بدأ تثبيت أسعار أكثر من 200 سلعة، منها سلع غذائية وغير غذائية تعد أساسية، وذلك بهدف ضمان عدم ارتفاع أسعار الاحتياجات اليومية للمستهلكين».

وأضاف بيرلويرو، أنه «تم اختيار السلع المثبتة، بحيث تغطي مختلف أنواع السلع، بناءً على تفضيلات المستهلكين، وذلك من خلال جمع بيانات أكثر من 80 ألف متسوّق يومياً لفروع (كارفور) في الإمارات».

وأوضح أن «التثبيت يشمل سلعاً كثيرة، أبرزها أصناف من الأرز والسكر والحليب والدجاج والبيض، إضافة إلى الجبن والزبادي والمربى وحليب الأطفال وصلصة الطماطم والشوفان، فضلاً عن أصناف من الخضراوات المجمدة والشعرية والزيت والسمن والملح وحفاضات الأطفال والمنظفات ومنتجات العناية الشخصية كـ(الشامبو) والصابون ومعجون الأسنان وغيرها».

تقييم

وأكد بيرلويرو أن «مبادرة تثبيت الأسعار ستستمر حتى نهاية مارس المقبل على الأقل، حيث سيتم تقييمها لتحديد عما إذا كان سيتم تمديدها وعما إذا كانت أسعار السلع ستشهد تغييراً أم لا، وذلك بهدف الحد من الآثار السلبية لظاهرة التضخم العالمية»، مشيراً إلى أن «كارفور» ثبّت أسعار عدد من السلع في الربع الأخير من العام الماضي كذلك.

وذكر أن «المبادرة تسري في جميع فروع (كارفور) بالإمارات، والبالغ عددها 120 فرعاً، كما أنها تسري على الشراء عبر الإنترنت، بهدف ضمان حفاظ المئات من السلع الأساسية اليومية على سعرها الثابت على مدى أشهر».

ولفت إلى أنه يمكن للمستهلكين العثور على سلع «كارفور» المدرجة ضمن قائمة الأسعار الثابتة، من خلال البحث عن رمز القفل على أكثر من 200 منتج.

الأرباح

وحول تاثيرات مبادرة تثبيت الأسعار، وعما إذا كانت ستؤدي إلى خفض هوامش الربح، قال بيرلويرو: «إن (كارفور) يجمعه روابط قوية بشبكة كبيرة من المورّدين داخل الإمارات وخارجها»، لافتاً إلى أنه تم إطلاق هذه المبادرة بعد دراستها لأشهر عدة، والتفاوض مع العديد من الشركاء.

وأضاف أن «المبادرة ستؤدي إلى انخفاض في هوامش الربح، لكن نعطي الأولوية لتحقيق هدف المبادرة الأساسي، وهو بناء علاقة قوية مع مستهلكينا الدائمين ودعم ولائهم».

عام كامل

من جانبه، قال مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، إن «المجموعة بدأت تثبيت أسعار 200 سلعة لمدة عام كامل، وذلك اعتباراً من يناير الجاري وحتى نهاية عام 2023، بحيث لا يتم رفع أسعارها في منافذ بيع المجموعة أبداً، حتى في حال حدوث ارتفاع في أسعارها عالمياً». وأوضح كومار أن «90% تقريباً من السلع المثبتة تعدّ سلعاً غذائية أساسية ويطلق عليها سلع البقالة، بينما نسبة الـ10% المتبقية تعدّ سلعاً استهلاكية غير غذائية تهم المستهلكين».

وأضاف أن «من بين السلع المثبتة، أصناف من الأرز والألبان والمعكرونة والبيض ومنتجات اللحوم المجمدة والبقوليات والزبادي وزيت الزيتون والسمن والزبدة والقهوة والعصائر والبسكويت ومساحيق الغسيل و(الشامبو) والصابون وغيرها».

مختلف المنافذ

ولفت كومار إلى أن السلع المثبتة الأسعار تطرح في مختلف منافذ «اللولو» بالإمارات، والتي يبلغ عددها 90 منفذاً، فضلاً عن الشراء عبر الإنترنت، مبيناً أنه سيتم طرح جميع السلع المثبتة الأسعار في المنافذ الكبيرة، بينما يقتصر عرض بعض هذه السلع في المنافذ المتوسطة والصغيرة التابعة للمجموعة، نظراً إلى صغر حجمها.

وأفاد بأنه تم إعداد قوائم بالسلع المثبتة بالاتفاق مع المورّدين، فضلاً عن بعض السلع التي تنتجها «مجموعة اللولو» تحت اسمها، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أنه في حال كانت علامة تجارية معينة غير متوافرة يتم استبدالها بالسلعة نفسها من علامة مختلفة.

المسؤولية الاجتماعية

وتوقع كومار أن تتاثر الأرباح نتيجة لتثبيت أسعار الكثير من السلع، لكنه قال: «من السابق لأوانه تحديد حجم هذا التاثير في الوقت الراهن، حيث يحتاج الأمر إلى شهرين أو ثلاثة على الأقل لمعرفة مدى التأثير».

وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية للتجار تحتم عليهم اتخاذ خطوات لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، في ظل الظروف العالمية الصعبة، وما ترتب عليها من تغييرات في أسعار سلع.

سلع المنافذ

بدوره، قال المسؤول في منفذ تجاري كبير، محمد حسن، إن «المنفذ بدأ تثبيت أسعار نحو 120 سلعة من السلع التي يستخدمها مستهلكون بشكل يومي ومتكرر، وتعد أساسية بالنسبة لهم، وذلك لمدة ستة أشهر»، لافتاً إلى أن عدد السلع المثبتة الأسعار ونوعياتها يختلف حسب المنفذ، كما أن جانباً منها يشمل سلعاً تنتجها هذه المنافذ لحسابها، ما يسهل عمليات تثبيت الأسعار.

وبيّن حسن أن عملية التثبيت تعني عدم رفع أسعار هذه السلع مهما طرأ على سعرها من تغييرات، لكنها لا تعني عدم شمولها في تخفيضات سعرية في المنافذ نفسها.

أبرز السلع المثبتة الأسعار

أفادت منافذ بيع أن مبادرة تثبيت الأسعار تشمل سلعاً كثيرة، أبرزها أصناف من الأرز والسكر والمعكرونة والقهوة والعصائر والبسكويت، إلى جانب الحليب والدجاج والبيض ومنتجات اللحوم المجمدة، فضلاً عن الجبن والألبان والمربى وحليب الأطفال وصلصة الطماطم، علاوة على البقوليات وأصناف من الخضراوات المجمدة والشعرية والزيت والسمن والزبدة والملح، إضافة إلى حفاضات الأطفال والمنظفات ومنتجات العناية الشخصية كـ«الشامبو» والصابون ومعجون الأسنان.