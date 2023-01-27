425 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية نوفمبر الماضي

أعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 25.6 مليار درهم، أو ما نسبته 6.4%، ليصل إلى 424.9 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 399.3 مليار درهم نهاية نوفمبر 2021.

وأضاف المصرف المركزي في تقرير المؤشرات المصرفية في الدولة لشهر نوفمبر، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 1.77%، أو ما يعادل 7.4 مليارات درهم، مقابل 417.5 مليار درهم خلال أكتوبر 2022.

وأوضح أن رأسمال واحتياطيات البنوك ارتفع بنحو 22.4 مليار درهم، أو ما نسبته 5.6% خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي، مقارنة بنحو 402.5 مليار درهم خلال ديسمبر 2021.

وذكر المصرف المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك لا تشمل القروض والودائع الثانوية، لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب «المركزي»، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 366.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 22 مليار درهم، أو ما نسبته 6.4%، مقابل نحو 344.8 مليار درهم خلال نوفمبر 2021.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 58.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 6.6%، مقارنة بنحو 54.5 مليار درهم خلال نوفمبر 2021.

إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع، على أساس سنوي، بنسبة 32% بنهاية نوفمبر الماضي. ووصل رصيد «المركزي» من المعدن الأصفر إلى 15.47 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 3.72 مليارات درهم، مقارنة بنحو 11.754 مليار درهم في نوفمبر 2021.

وبحسب الإحصاءات، ارتفع رصيد المصرف المركزي، من الذهب على أساس شهري بنسبة 8.14%، بزيادة تعادل 1.17 مليار درهم، مقارنة برصيده البالغ 14.307 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي.

وارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 30%، أو ما يعادل 3.56 مليارات درهم، مقارنة برصيده البالغ نحو 11.913 مليار درهم في نهاية العام السابق.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة مع 4.044 مليارات درهم في نهاية 2019، ونحو 1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.

• %86.3 نصيب البنوك الوطنية من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة.