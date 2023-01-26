«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ «دي بي ورلد»

أعلنت مؤسسة «موديز» لخدمات المستثمرين، أنها رفعت التصنيف الائتماني لمجموعة «دي بي ورلد»، ما يبرز مدى الثقة الكبيرة بأعمال الشركة، ونموها المستقبلي.

وأفاد بيان، أمس، بأن ترقية تصنيف المجموعة تأتي في أعقاب استثمارَين رئيسيَن تحققا في عام 2022 في ثلاثة من أصول مجموعة «دي بي ورلد» الاستراتيجية في دولة الإمارات، التي تشمل: ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية.

وكان الاستثمار الأول مع المجموعة الاستثمارية العالمية «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو) في مايو 2022، فيما كان الاستثمار الثاني مع «شركة حصانة الاستثمارية»، المدير الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية في ديسمبر.

وحقق هذان الاستثماران قيمة إجمالية بلغت 7.4 مليارات دولار من بيع حصة قدرها 32.2% في أصول «دي بي ورلد» بالإمارات، ما يدل على ثقة المستثمرين العالميين بأعمال المجموعة.

وبحسب التقرير الصادر عن «موديز»، يعزى التحسّن في تصنيف «دي بي ورلد» إلى العمليات المتنوّعة في الموانئ العالمية التي تديرها المجموعة في الأسواق الناشئة الاستراتيجية وسريعة النمو، والملف المالي القوي الذي تتمتع به، وتحقيق إمكانات النمو على المدى الطويل.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يدل التحسّن في تصنيفنا الائتماني بحسب تقرير (موديز) على ثقة المستثمرين العالميين بأعمالنا وأصولنا الرائدة عالمياً، واستراتيجيتنا لتعزيز دخولنا القوي في مجال الخدمات اللوجستية، ما يحقق لنا مزيداً من القيمة في الأسواق التي نعمل فيها».