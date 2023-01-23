«الاتحادية للضرائب» تفتح التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء مرحلة التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات والأعمال، عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي يوجب ضريبة الشركات والأعمال على الأشخاص الخاضعين لها، اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023.

وأوضحت الهيئة أن مرحلة «التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات والأعمال» متاحة من شهر يناير الجاري ولغاية مايو 2023 لبعض الفئات من الشركات والأعمال في الدولة، سيتم توجيه دعوات إليها من الهيئة، برسائل عبر البريد الإلكتروني ورسائل نصية عبر الهواتف المحمولة، لتسجل كل منها لضريبة الشركات والأعمال من خلال المنصة.

وأوضحت الهيئة أنها ستعلن بعد هذه المرحلة، وفي وقت لاحق، عن موعد فتح التسجيل للشركات والأعمال الأخرى، وستحرص على منحها متسعاً من الوقت للتسجيل والوفاء بالتزاماتهم القانونية، لافتة إلى أنه وعند فتح التسجيل، سَتُعْطَى الأولوية للشركات والأعمال التي تبدأ سنتها المالية في الأول من يونيو 2023

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، كثفت الهيئة جهودها على جميع المستويات بالتعاون مع الجهات المختصة لوضع آليات للتنفيذ وفقاً لأفضل المعايير لضمان كفاءة ودقة وسلاسة إجراءات تنفيذ القانون، وعدم التأثير على حركة الأعمال، حيث تضع الهيئة ضمن أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات مرنة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».