«فلاي دبي» تفتتح 3 وجهات جديدة دفعة واحدة

افتتحت شركة «فلاي دبي» ثلاث وجهات جديدة دفعة واحدة، أمس، ضمن شبكتها العالمية مع انطلاق الرحلات الجوية إلى كل من محطات «كرابي» و«باتايا» في تايلاند، إضافة إلى «سانت بطرسبرغ» في روسيا.

ورفعت الوجهات الثلاث الجديدة إجمالي عدد محطات الناقلة إلى 115 وجهة في 53 دولة حول العالم، وتستهدف الشركة تشغيل رحلات يومية إلى الوجهات الثلاث الجديدة.

وستكون محطتا «كرابي» و«باتايا» ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات»، ما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة لنحو 250 وجهة عبر مطار دبي الدولي، أكبر معبر للنقل الجوي الدولي في العالم.

وتعد «كرابي» و«باتايا» في تايلاند من الوجهات الشهيرة لقضاء العطلات لعشاق الشواطئ والمغامرات على حد سواء. وتتميز باتايا بمنتجعاتها وفنادقها التي تطل على خليج باتايا. وتوفر كرابي الشواطئ الجميلة والمنحدرات الجيرية وغابات المنغروف الكثيفة.

وتوفر الرحلات الجديدة للمسافرين إلى هاتين الوجهتين المزيد من الخيارات للسفر إلى تايلاند التي تعد خياراً مفضلاً للمسافرين من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الدول المستقلة وأوروبا.

وتقوم الناقلة بتشغيل سبع رحلات في الأسبوع إلى «باتايا» بأسعار تبدأ من 3600 درهم للدرجة السياحية، و8500 لدرجة رجال الأعمال.

بينما يتم تشغيل سبع رحلات أسبوعياً إلى كرابي بأسعار تبدأ من 3800 درهم للدرجة السياحية، و9500 درهم لدرجة رجال الأعمال.

وتتوافر باقات عطلات «باتايا» بأسعار تبدأ من 2398 درهماً، وتشمل تذاكر السفر (ذهاباً وإياباً) في الدرجة السياحية، والإقامة في الفندق لمدة ثلاثة أيام ووجبة الإفطار، فيما تبدأ أسعار باقات العطلات إلى كرابي من 2641 درهماً، شاملة تذاكر السفر (ذهاباً وإياباً) في الدرجة السياحية، والإقامة في الفندق لمدة ثلاثة أيام ووجبة الإفطار.

وخلال عام 2022 أطلقت «فلاي دبي» رحلات إلى أكثر من 20 وجهة، بما في ذلك «بيزا» في إيطاليا، و«أوش» في قيرغيزستان، وسمرقند ونمنغان في أوزبكستان.

وفي عام 2023 ستبدأ رحلات إلى كل من عشق آباد في تركمانستان، غداً (23 يناير) وشيمكنت في كازاخستان (28 فبراير)، و«ميلان بيرغامو» (10 مارس)، وكالياري في إيطاليا (10 يونيو)، وكورفو في اليونان 24 يونيو.

وتشغل الناقلة أسطولاً من 72 طائرة «بوينغ 737»، منها 32 طائرة «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و37 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».

واستأنفت الناقلة رحلاتها إلى عدد من وجهاتها المشهورة مثل العلا في السعودية اعتباراً من 14 يناير، بواقع رحلتين أسبوعياً، والهفوف في 24 نوفمبر الماضي، بواقع رحلتين أسبوعياً.

وتسلمت الناقلة 17 طائرة جديدة من طراز «بوينغ 737 ماكس» لدعم عمليات نمو الشبكة التي تغطي اليوم 115 وجهة في 53 دولة حول العالم.