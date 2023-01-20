مكتوم بن محمد: جمعة الماجد جزء من قصص دبي الملهمة.. ونموذج لتجارها
نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو عن رجل الأعمال الإماراتي جمعة الماجد، وأشار سموه إلى أن الماجد يجسد أحد قصص دبي الملهمة.
وعلق سموه على مقطع الفيديو قائلا: "هو أحد قصص دبي الملهمة، وجزء من ريادتها ونجاحها، ونموذجٌ لتجارها الذين ارتبطت إنجازاتهم الاقتصادية بإنجازاتهم الإنسانية في خدمة المجتمع والناس. كان مدركاً لطموح دبي ورؤية قيادتها، فسخّر حياته للبناء والإنجاز، وآمن ببركة العطاء فتضاعفت نجاحاته. بجمعة الماجد وبأمثاله نحتفي ونفخر."
هو أحد #قصص_دبي الملهمة، وجزء من ريادتها ونجاحها، ونموذجٌ لتجارها الذين ارتبطت إنجازاتهم الاقتصادية بإنجازاتهم الإنسانية في خدمة المجتمع والناس. كان مدركاً لطموح دبي ورؤية قيادتها، فسخّر حياته للبناء والإنجاز، وآمن ببركة العطاء فتضاعفت نجاحاته. بجمعة الماجد وبأمثاله نحتفي ونفخر. pic.twitter.com/bTr0dDPtgp— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) January 20, 2023
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