عصام كاظم: دبي لديها قدرة فريدة على مفاجأة ضيوفها في كل مرة

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع السياحة العالمي باستلهام رؤية القيادة الحكيمة، مؤكداً تميز دبي بقدرتها الفريدة على مفاجأة ضيوفها في كل مرة.

وأضاف كاظم أن تتويج دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز «اختيار المسافرين 2023» من موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، للعام الثاني على التوالي، يشكل حافزاً جديداً يدفعنا إلى تعزيز حضورنا ضمن أبرز الوجهات السياحية في الأعوام المقبلة.

وتابع: «يؤكد حفاظ دبي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين من (تريب أدفايزر) على مواصلة جهودنا المبتكرة لمواكبة آخر التطورات في قطاع السياحة والسفر، وتوفير تجارب وعروض استثنائية تلبي تطلعات مختلف الفئات، فالمعالم الفريدة والفعاليات الكبرى تعزز جاذبية دبي، وتؤكد تفوق منتجها السياحي وفق أرقى المعايير العالمية».

وأوضح: «يبرز تميز دبي في قدرتها الفريدة على مفاجأة ضيوفها في كل مرة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من العروض المتجددة التي ترسّخ أصالتها وتقاليدها العريقة. وقد نجحنا في تسليط الضوء على هذه المزايا من خلال سلسلة حملات تسويقية عالمية، وبدعم من نحو 3000 شريك في مختلف أنحاء العالم، ما أسهم في استقطاب المزيد من عشاق السفر الراغبين باستكشاف المعالم الشهيرة في دبي، مثل (متحف المستقبل)، وغيره من الوجهات الفريدة».

وقال كاظم: «نسعى خلال عام 2023 وما بعده، إلى التركيز بشكل أساسي على دفع عجلة النمو، ودعم التجارب السياحية الكثيرة والمتنوعة في مختلف المجالات، بما فيها الترفيه والتسوق والثقافة والطهي وغيرها».

إنجازات 2022

وأضاف: «في إطار توجيهات قيادتنا، تمكنّا خلال عام 2022 من تحقيق الكثير من الإنجازات، حيث كانت سنة تحوّل أسهمت في تطوير وزيادة جاذبية دبي لتكون دائماً في أذهان محبي السفر، وتلبي كذلك كل احتياجات وأذواق المسافرين الدوليين. ولاشك أنه مع عودة النشاط العالمي، فإن قدرتنا على الاستجابة والتكيف والتطور، واستقطاب الفئات الحالية والجديدة من المسافرين تعتبر من الأمور الأساسية ضمن جهود دبي للاستفادة من مشهد السياحة العالمي المتنامي بوتيرة متسارعة».

وتابع: «لقد حرصنا على تقديم قيمة أكبر من أي وجهة أخرى، للمساهمة في ضمان استمرار تزايد أعداد الزوار الدوليين، وسنحافظ على ميزاتنا التنافسية من خلال ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع فيما تقدمه دبي من عروض، فضلاً عن إطلاق مبادرات مبتكرة وحملات تسويقية دولية باستمرار، لاستعراض المقومات والتجارب التي يمكن خوضها فقط في دبي، والتي تؤكد أنها الوجهة المفضلة للحياة والعمل والزيارة».

يشار إلى أن إعلان اختيار دبي ضمن صدارة التصنيف الدولي للوجهات العالمية المفضلة للمسافرين لعام 2023 جاء خلال الحفل السنوي الذي تقيمه «تريب أدفايزر»، إذ ينسجم اختيار المسافرين للإمارة، للمرة الثانية على التوالي، مع الجهود المبذولة لتعزيز اقتصاد الإمارة المتنامي، بما فيه قطاع السياحة، وهي المرة الثانية في التاريخ التي تحصل فيها وجهة عالمية على اللقب لعامين متتاليين.

أكثر الوجهات المفضلة للسفر

برز اسم دبي بشكل كبير طيلة عام 2022، واحدةً من أكثر الوجهات المفضلة للسفر والأعمال والفعاليات الدولية، بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي» الذي استقطب نحو 24 مليون زيارة، فيما تمثل جائزة «تريب أدفايزر» أحدث إضافة إلى الجوائز التي حصلت عليها الإمارة.

وتواصل دبي حصد الجوائز العالمية، بصفتها مركزاً عالمياً في قطاع المأكولات وفنون الطهي، بالتزامن مع إطلاق «دليل ميشلان الأول لدبي»، ووصول «دليل غولت آند ميلو» الشهير للمأكولات الراقية إلى الإمارة في 2022.

• سلسلة حملات تسويقية بدعم من 3000 شريك في العالم، أسهمت في استقطاب مزيد من عشاق السفر الراغبين في استكشاف معالم دبي الشهيرة.