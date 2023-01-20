شراكة لإنشاء شبكة لشحن المركبات الكهربائية في الدولة

وقّعت «شركة أدنوك للتوزيع» وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» على اتفاق بهدف إطلاق شراكة جديدة، تحت اسم «E2GO» لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة.

ووقع الاتفاقية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023»، كلٌّ من الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي، والرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»، جاسم حسين ثابت.

ووفقاً لبيان أمس، يأتي مشروع «E2GO» ليتناسب مع تطور سوق المركبات الكهربائية في الدولة، الذي يشهد نمواً متسارعاً، إذ يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى إنشاء ما يصل إلى 70 ألف نقطة شحن كهربائي في أبوظبي بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتنامي على المركبات الكهربائية، فيما يتطلب إنشاء تلك البنية التحتية المهمة استثمارات تصل إلى نحو 734 مليون درهم (200 مليون دولار)، كنفقات رأسمالية.

ويهدف «E2GO» إلى أن يكون الجهة الرئيسة المزودة لحلول شحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بها في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، بما في ذلك نقاط الشحن الكهربائي السريع في المناطق الرئيسة بالإمارة، والخدمات المتعلّقة بها، مثل المواقف، والتعرفة المرورية للمركبات، وتوفير المنصّات الرقمية لتسهيل شحن المركبات الكهربائية.

وقال رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع»، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تشهد دولة الإمارات نمواً في استخدام المركبات الكهربائية، وتمتلك كل من (أدنوك للتوزيع) و(طاقة) إمكانات وقدرات متميزة تتيح لهما تلبية الاحتياجات المتزايدة للمتعاملين من أصحاب المركبات الكهربائية عبر إطلاق (E2GO)».