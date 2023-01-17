246.4 مليار درهم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بنهاية أكتوبر

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، إلى 246.47 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 9.93 مليارات درهم أو ما نسبته 4.2%، مقابل نحو 236.54 مليار درهم في أكتوبر 2021، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وأظهرت الإحصاءات أن الودائع الادخارية زادت خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي بنسبة 1.93%، مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية عام 2021، بزيادة تعادل 4.66 مليارات درهم، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 0.88% مقارنة بنحو 244.3 مليار درهم في سبتمبر 2022.

وأوضحت إحصاءات «المركزي»، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 918.97 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 14.7%، مقابل 801.31 مليار درهم في أكتوبر 2021، بزيادة تعادل 117.7 مليار درهم.

وزادت الودائع تحت الطلب خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي بنحو 8.4% أو ما يعادل 70.93 مليار درهم، مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية عام 2021، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.54% مقابل 923.96 مليار درهم في سبتمبر 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 559.02 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.61%، مقابل نحو 529.32 مليار درهم في أكتوبر 2021، فيما زادت خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي بنحو 4.8%، مقابل 533.57 مليار درهم في نهاية عام 2021.