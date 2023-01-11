«مصدر» تطور مشروعات طاقة نظيفة في قيرغيزستان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس، عن توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة في قيرغيزستان، لتطوير سلسلة من مشروعات الطاقة المتجددة في قيرغيزستان بقدرة (1) غيغاواط، بدءاً بتطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط، من المخطط أن تدخل حيز التشغيل في عام 2026.

وستعمل «مصدر» على استكشاف الفرص المتاحة لتطوير مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، والتي تشمل مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركّبة، ومشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة، والطاقة الكهرومائية.

وقال وزير الطاقة في قيرغيزستان، إبرايف تالايبيك أوموكيفيتش: «يواجه نظام الطاقة الحالي في قيرغيزستان تحديات تتمثل في القدرة على تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء من قبل جميع فئات المستهلكين»، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات محطات الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى (1) غيغاواط سيسهم في ضمان أمن الطاقة في قيرغيزستان.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، إن الشركة ستعمل على توظيف خبراتها الواسعة التي اكتسبتها بالعمل ضمن منطقة آسيا الوسطى، لدعم تحقيق أهداف قيرغيزستان الخاصة بالطاقة النظيفة.