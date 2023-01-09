دي بي ورلد تعلن عن "العام الأكثر صداقة للبيئة" في ساوثهامبتون ببريطانيا

أعلنت دي بي ورلد، اليوم، عن أن محطة حاوياتها في ساوثهامبتون حققت أكثر عام صديق للبيئة خلال 2022 وذلك بتخفيض مقدار 55% من صافي انبعاثات الكربون من أسطولها ومنشآتها. وتدير مجموعة دي بي ورلد، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم وتشغل موانئ ومحطات حاويات وأعمال لوجستية في ست قارات، اثنين من أكثر مراكز الخدمات اللوجستية تقدماً في المملكة المتحدة، وهما ميناءان للمياه العميقة في ساوثهامبتون ولندن غيتواي.



ويمثل هذا الإنجاز خطوة كبيرة في تنفيذ طموحات دي بي ورلد لتقليل الانبعاثات بعد أن أصبح ساوثهامبتون أول ميناء في بريطانيا يتخلص من الديزل الأحفوري في عملياته بالكامل وينتقل إلى استخدام الزيت النباتي المهدرج (HVO) في أبريل الماضي.



ويعتبر الزيت النباتي المهدرج وقوداً حيوياً متجدداً، مشتقاً من مصادر مستدامة ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كما يخفض مستويات أكسيد النيتروجين والجسيمات وغاز أول أكسيد الكربون. وحسب تقديرات دي بي ورلد، يحقق التحوّل من الديزل إلى الزيت النباتي المهدرج في الميناء تخفيضاً بنحو 14,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً - أي ما يعادل إخراج أكثر من 8,000 سيارة عائلية من الطرقات.

وقال ستيف ماكريندل، مدير عمليات الموانئ في ساوثهامبتون، دي بي ورلد،: "نحن في غاية السعادة بالتقدم الذي أحرزناه في مسيرتنا الخضراء منذ انتقالنا إلى وقود الزيت النباتي المهدرج المستدام في شهر أبريل الماضي. كما يعني هذا التحوّل بعيدًا عن الديزل الأحفوري أن النسبة العظمى من الوقود المستخدم في ساوثهامبتون حالياً تأتي من مصدر متجدد وصديق للبيئة".



وأضاف ماكريندل: "سنستخدم الزيت النباتي المهدرج في عام 2023، ما يجعلنا نتوقع انخفاضاً صافياً بنسبة 35٪ في انبعاثات الكربون من أسطولنا ومنشآتنا بحلول نهاية العام، ما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 90٪ في صافي ثاني أكسيد الكربون مقارنةً بعام 2021. وسيؤكد هذا الأداء الرائد في القطاع التزامنا بلعب دورنا في مساعدة المملكة المتحدة على تحقيق هدفها المتمثل في صفر انبعاثات بحلول العام 2050".



تقوم دي بي ورلد بتشغيل موانئ ومحطات حاويات وأعمال لوجستية حول العالم، ومنها مينائين في المياه العميقة وهما ساوثهامبتون ولندن غيتواي في المملكة المتحدة، مع إمكانية الوصول إلى محطات السكك الحديدية للشحن ومجمع لوجستي يشهد توسعاً كبيراً عند مدخل العاصمة البريطانية. وفي لندن غيتواي، سيرفع المرسى الرابع الجديد والذي بلغت تكلفته 350 مليون جنيه إسترليني عند افتتاحه خلال العام 2024، الطاقة الاستيعابية بمقدار الثلث، وسيكون كهربائياً بالكامل، كما أن أول جرار كهربائي بالكامل لمحطة حاويات في المملكة المتحدة قد تم ادخاله في الخدمة فعلياً. وقد حقق ميناء ساوثهامبتون أعلى نسبة من الحاويات التي يتم نقلها بواسطة السكك الحديدية في المملكة المتحدة وصلت إلى 30%. وبالاقتران مع مساهمة لندن غيتواي، ستتمثل النتائج البيئية في مايعادل سحب نحو 300,000 شاحنة من طرقات المملكة المتحدة سنوياً، مما يخفض الانبعاثات ويقلل الازدحام.

