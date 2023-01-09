ميزانية المصرف المركزي تتجاوز 486 مليار درهم في أكتوبر الماضي

تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 486 مليار درهم في أكتوبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأوضح المركزي، أن الميزانية العمومية للمصرف ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.32% لتصل إلى 486.17 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 484.63 مليار درهم في سبتمبر 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 225.51 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أكتوبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 167.39 مليار درهم، و49.82 مليار درهم للودائع، و2.7 مليار درهم للقروض والسلف، و40.75 مليار درهم للأصول الأخرى.

بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 198.03 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 156.92 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و115.67 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة و11.56 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات و3.99 مليار درهم خصوم أخرى.