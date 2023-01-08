مكتوم بن محمد: دبي تنطلق لتنفيذ أجندتها الاقتصادية D33

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، عن انطلاق دبي لتنفيذ أجندتها الاقتصادية D33. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقال سموه بتغريدة على "تويتر": "بتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد تنطلق دبي اليوم وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد لتنفيذ أجندتها الاقتصادية D33. وتبدأ الآن مرحلة شحذ الهمم وإخلاص العمل وخلق الفرص وتحقيق إنجازات وطموح القائد الذي لا يرضى إلا بالصدارة، لتتوّج دبي -بإذن الله- رحلة المائتي عام في2033 بجعلها أفضل مدن العالم".