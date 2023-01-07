القيمة السوقية للأسهم المحلية ترتفع إلى 3.22 تريليونات درهم

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية، في نهاية تعاملات الأسبوع الأول من عام 2023، لتصل إلى نحو 3.217 تريليونات درهم من 3.206 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.640 تريليون لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و577.319 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وخلال الأسبوع، تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة طفيفة بلغت 0.6% بما يعادل 58 نقطة، بالغاً 10130.21 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي نحو 1% مغلقاً على 3302.44 نقطة.

وفي نهاية تداولات أمس، تجاوزت سيولة التداول بالأسهم المحلية 1.14 مليار درهم، بحجم تداولات 202.97 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11.528 ألف صفقة.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.7% بعد تداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم.

وكان سهم «ملتيبلاي» الأكثر تداولاً، إذ ارتفع بنسبة 0.4% عند 4.79 دراهم، وبتداولات قاربت 27 مليون سهم.

كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.4% وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 103 ملايين درهم.

وقال نائب رئيس البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إنه من الواضح أن هناك حذراً يهيمن على تعاملات المستثمرين، حيث يبتعد مؤشر سوق أبوظبي بعض الشيء عن مستوى القمة المسجل في العام الماضي عند 10671 نقطة، مشيراً إلى أن مؤشر سوق دبي استمر بالتأرجح في نطاق ضيق خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف أنه على الرغم من الأساسيات القوية لأسواق المال الإماراتية، إلا أن حالة عدم اليقين التي تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي والمخاوف حيال الركود واستمرار سياسة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي الأميركي لخفض معدلات التضخم المرتفعة، لاتزال تسيطر على المناخ الاستثماري العالمي، إضافة إلى تراجع أسعار النفط بداية العام الجديد.

وتوقع دياب أن تستمر حالة الترقب، في حين قد تدعم النتائج المالية للشركات المدرجة لعام 2022 الأسواق خلال الفترة المقبلة.