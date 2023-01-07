4 تريليونات دولار القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية 2022

أعلن صندوق النقد العربي، أن القيمة السوقية للبورصات العربية، وصلت إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار في نهاية عام 2022.

وأوضح الصندوق، في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 714.6 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 158.4 مليار دولار. وبحسب النشرة، وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.63 تريليون دولار، وبورصة قطر 167.09 مليار دولار وبورصة الكويت 152.7 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق مسقط 61.6 مليار دولار.