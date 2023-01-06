«ديوا».. الأفضل عالمياً في «الإنجازات المؤسسية»

توّجت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بجائزة مجلس التميز العالمي 2022 المرموقة، ومقرها الولايات المتحدة عن فئة «الإنجازات المؤسسية»، تقديراً لإنجازات الهيئة العالمية في مجال الجودة الشاملة والتميز.

وتعتبر الهيئة الجهة الوحيدة التي تفوز بهذه الفئة بالدورة الثانية من الجائزة لعام 2022 على مستوى العالم، متفوقة على 988 جهة من 16 دولة ومسجلة 94% في التقييم الذي أجراه مجلس التميز العالمي وفق نموذج بالدريج.

وأعرب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، عن اعتزازه بهذا الإنجاز العالمي الذي يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالجوائز والإنجازات العالمية الرائدة، ما جعلها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية وأكثرها كفاءة على مستوى العالم.

وقال إن تفوق الهيئة على نخبة الجهات العالمية يؤكد مكانتها كواحدة من المؤسسات الخدماتية الأكثر تميزاً على مستوى العالم.

وأضاف الطاير أن الهيئة نجحت في جعل التميز ثقافة مؤسسية راسخة من خلال تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب الابتكار كركيزة أساسية للتطوير والتحسين المستمر، لتحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم.

وأوضح أنه بنهاية 2022، قدمت الهيئة خدماتها إلى أكثر من 1.1 مليون متعامل، وفق أعلى معايير الاستدامة والكفاءة والتوافرية والموثوقية.

بدوره، أكد النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في «ديوا»، المهندس وليد بن سلمان، أن الهيئة لا تدخر جهداً لتحقيق التميز في جميع المجالات وعلى المستويات كافة.

وأشار إلى أن الهيئة حصدت 23 جائزة إقليمية وعالمية مرموقة منذ بداية العام 2022 وحتى نهاية نوفمبر الماضي ليصل إجمالي الجوائز التي حصدتها الهيئة منذ العام 2015 حتى نهاية نوفمبر 2022 إلى 407 جوائز (68 محلية، 69 إقليمية، 270 عالمية).