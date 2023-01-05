الإمارات الأولى عالمياً في نمو السعة المقعدية على الرحلات

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية (عدد المقاعد)، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت المؤسسة أن شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة، ستشغّل نحو 1.46 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال الأسبوع الذي بدأ في الثاني من يناير الجاري، مقابل 1.13 مليون مقعد في الأسبوع المقابل من عام 2022 وبنسبة نمو بلغت نحو 29%، فيما ارتفعت السعة على أساس أسبوعي بنسبة 1% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسحة منها، أن الناقلات الجوية في مطارات الدولة أضافت نحو 13 ألف مقعد خلال أسبوع واحد.

وبحسب البيانات، استعاد قطاع الطيران في دولة الإمارات نحو 96.2% من السعة المقعدية المجدولة خلال الأسبوع الذي بدأ في الثاني من يناير، مقارنة بالفترة نفسها من مستويات ما قبل الجائحة (يناير 2020).

وأشارت بيانات «أو إيه جي» إلى أن مطارات الدولة سجلت معدلات نمو قوية ومتواصلة في قدراتها خلال العام الجاري مقارنة بمستويات العام الماضي، مع استئناف المزيد من شركات الطيران لرحلاتها، وافتتاح وجهات جديدة، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية لمختلف الأسواق الدولية.

وذكرت «أو إيه جي» أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل نحو 4.7 ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو تصل إلى 1.4%، مقارنة بالأسبوع الماضي، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على أكثر من 30% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

• 30 % من السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة تستحوذ عليها السوق الإماراتية.

• شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة تشغل 1.46 مليون مقعد على الرحلات المغادرة خلال أسبوع.