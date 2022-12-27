طلب كبير على حجوزات المطاعم الفندقية في «رأس السنة»

أكد مسؤولو فنادق لـ«الإمارات اليوم» أن المطاعم الفندقية في دبي تشهد طلباً كبيراً خلال رأس السنة الميلادية، خصوصاً المطاعم التي توفر إطلالات على أفق دبي، أو تقع في مناطق حيوية مثل وسط مدينة دبي، وشاطئ جميرا.

عروض خاصة

وطرحت مطاعم فندقية فاخرة وأخرى متوسطة في دبي عروضها الخاصة باحتفالات العام الميلادي الجديد 2023، ضمن باقات شاملة مخصصة للعائلات والأفراد، فضلاً عن المجموعات.

وتباينت الأسعار، بناءً على قوائم الطعام التي يختارها المتعامل، إضافة إلى الحفلات والبرامج الترفيهية المرافقة، فضلاً عن موقع الفندق، وقربه من المناطق الحيوية.

وأظهر رصد شمل 30 مطعماً فندقياً فاخراً، إضافة إلى مطاعم في فنادق متوسطة وصغيرة، ارتفاعات ملحوظة في الأسعار خلال مناسبة رأس السنة مقارنة بالأيام العادية، في ما يعود جزء من هذه الارتفاعات إلى قوائم الطعام المصممة خصيصاً لهذه المناسبة، وخيارات طعام أكثر تنوعاً.

وبلغ متوسط الأسعار نحو 5000 درهم في المطاعم الفندقية الفاخرة للشخص الواحد، مقابل نحو 600 درهم في مطاعم الفنادق الصغيرة والمتوسطة.

مطاعم بإطلالات

وشهدت أسعار المطاعم الفندقية الفاخرة التي تتيح إطلالات على شواطئ وأفق دبي البانورامية، أو في مناطق حيوية مثل «وسط مدينة دبي» و«مرسى دبي»، ارتفاعات كبيرة، في وقت طرحت فيه مطاعم باقات خاصة بالأسعار، للفئات العمرية الأصغر سناً، كما تضمنت بعض العروض أسعاراً مخصصة للعائلات (أكثر من فرد)، وعرضت بعض المطاعم أسعاراً مخفضة ضمن باقات في حال تضمن الحجز إقامة فندقية في هذه المناسبة.

وأظهر الرصد مستويات إقبال كبيرة على المطاعم الفندقية الفاخرة، مع نفاد الحجوزات الخاصة في خمسة مطاعم فاخرة منها، ولجوئها إلى فتح قوائم انتظار للحجز، في ما أشارت بعض المطاعم إلى نفاد الحجوزات الخاصة بالأفراد أو المجموعات أقل من ثلاثة أشخاص.

للنزلاء فقط

وتقتصر الحجوزات في بعض المطاعم الفندقية الفاخرة على المقيمين في الفندق حصراً ضمن باقات شاملة مصممة خصيصاً لهم، وتفتح هذه المطاعم أبوابها ابتداءً من الساعة الثامنة مساًء وحتى منتصف الليل.

وقال مسؤول حجز في فندق فاخر على شاطئ جميرا، إن الحجوزات في المطاعم الأربعة التابعة للفندق كاملة العدد، واقتصرت على النزلاء حصراً، نظراً للطلب العالي.

طلب كبير

وقال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، إن المطاعم الفندقية في دبي تشهد طلباً كبيراً خلال مناسبة رأس السنة الميلادية، خصوصاً تلك التي توفر إطلالات على أفق دبي، أو تقع في مناطق حيوية وسط مدينة دبي وشاطئ جميرا، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من المطاعم طرح عروضاً خاصة بهذه المناسبة منذ بداية ديسمبر الجاري. وأضاف عبدالهادي أن الجزء الأكبر من نزلاء الفنادق هم زوّار دوليون استحوذوا بدورهم على نسبة كبيرة من حجوزات المطاعم، لافتاً إلى أن دبي وجهة سياحية بارزة على مستوى العالم خلال فترة الأعياد كل عام.

حجوزات قوية

بدوره، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي: «سجلنا بالفعل حجوزات قوية على المطاعم الفندقية»، مشيراً إلى أن الحجوزات كانت مخصصة بالدرجة الأولى للنزلاء.

وأضاف أن دبي وجهة عالمية تستقطب ملايين الزوار سنوياً من مختلف أسواق العالم، وهي تشهد خلال مناسبة رأس السنة الميلادية طلباً قوياً من السياحة الدولية والمحلية معاً. ولفت خوجلي إلى أن باقات حجوزات المطاعم الفندقية تمتد حتى منتصف الليل، وتشمل عروضاً ترفيهية، وحفلات، وقوائم طعام متنوعة، مع خصومات على الفئات العمرية الأصغر سناً.

معدلات الإقبال

في السياق نفسه، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن معدلات الإقبال على حجوزات المطاعم في رأس السنة ممتازة، مشيراً إلى وجود زيادة كبيرة في معدل الحجوزات مقارنة بأيام المناسبات الأخرى.

وأضاف العوا أن الأسعار عادة ما تكون مرتفعة في مختلف المطاعم الفندقية، نظراً لأن الفنادق تطرح قوائم طعام خاصة تتزامن مع مناسبة رأس السنة، مشيراً إلى أن معدل الإيرادات خلال العام الجاري بخصوص هذه المناسبة أعلى مقارنة بالعام الماضي. ولفت العوا إلى مستويات تدفق قوية للزوار الدوليين إلى دبي خلال فترة العطلات في ديسمبر الجاري، مؤكداً أن دبي وجهة لها مكانتها العالمية، وتشهد على الدوام طلباً كبيراً من السياحة الدولية والمحلية معاً.

وقت مبكر

قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن الفنادق سارعت إلى طرح باقات خاصة بالمطاعم الفندقية في وقت مبكر، نظراً لمستويات الإقبال العالية خلال مناسبة رأس السنة الميلادية، مشيراً إلى أن حركة الحجوزات قوية خلال العام الجاري من الزوّار الدوليين وسكان الدولة.