«سيجنتشر مانشنز».. يعكس الطلب الكبير على العقارات الفاخرة بدبي

يعتبر تطوير مشروع «سيجنتشر مانشنز»، في قلب جميرا للغولف، انعكاساً للطلب الكبير على العقارات الفاخرة في دبي، حيث كشفت مجموعة «ديفمارك» عن تعاونها مع «سيجنتشر للتطوير العقاري» لإنشاء المشروع، وهو مجموعة من 18 فيلا فاخرة ضمن عقارات جميرا للغولف، أحد أرقى مجمعات الغولف السكنية في العالم.

وصممت «سيجنتشر للتطوير العقاري» المخطط الرئيس للمشروع ليكون مجتمعاً صغيراً حصرياً، يركز على التميز المعماري ووسائل الراحة المبتكرة.

ويقع المشروع، الذي صمم ليعكس جمال الطبيعة، داخل ملعب النار للغولف الذي تحيط به المناظر الطبيعية، ويبعد مسافة قريبة عن نادي عقارات جميرا للغولف. وتم تصميم الفلل لتناسب احتياجات العائلات العصرية من جميع أنحاء العالم، وتتميز بمساحتها التي تراوح بين 9168 و16 ألف قدم مربعة، وتضم خمس أو ست غرف نوم.