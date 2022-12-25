السوق الفندقية في دبي تتطلع إلى «إشغال كامل» في رأس السنة

قال مسؤولون في قطاع الضيافة لـ«الإمارات اليوم» إن السوق الفندقية في دبي تتطلع إلى تسجيل معدلات إشغال كاملة خلال رأس السنة الميلادية، مع وصول مستويات تدفق الزوار الدوليين إلى أعلى معدلاتها، لافتين إلى أن دبي وجهة سياحية بارزة عالمياً، ومقصد أساسي للزوار من مختلف الأسواق.

طلب متزايد

وقال مدير قسم الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة كوليرز للدراسات الاستشارية، كريستوفر لوند، إن دبي استقبلت 11.4 مليون زائر بغرض المبيت لليلة أو أكثر، وذلك في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 التي استقبلت فيها 4.88 ملايين زائر، لافتاً إلى أن الأرقام أوشكت على معادلة نظيرتها ما قبل جائحة «كوفيد-19»، عندما استقبلت دبي 13.5 مليون زائر خلال الفترة ذاتها.

وتوقع لوند أن تستفيد دبي من الطلب المتزايد من الزوار للإقامة فيها، على أن يزداد هذا الطلب بشكل أكبر بالتزامن مع موسم الأعياد.

وأوضح أن متوسط معدل الإشغال في دبي خلال الفترة الزمنية من يناير إلى أكتوبر 2022، وهو 71.5%، أعلى من العام الماضي الذي سجل 63.7%.

وأكد أنه واعتماداً على بيانات الأعوام السابقة، فإن مشغلي الفنادق يتوقعون أداءً قوياً جداً خلال ديسمبر الجاري، كونه موسم الذروة التقليدي للفنادق.

الأسواق المصدرة

ولفت لوند إلى أن أبرز الأسواق التي تستقطب دبي الزوار منها تتمثل في: دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22% من أجمالي عدد الزوار، تليها دول أوروبا الغربية بنسبة 20%، ثم جنوب آسيا 17%.

وتابع: «على وجه التحديد، فإن العدد الأكبر من الزوار الدوليين يأتي من الهند، يليهم الزوار من عُمان، والسعودية، والمملكة المتحدة، وروسيا»، مشيراً إلى ارتفاع عدد الزوار من الهند بنسبة 116% مقارنة بعام 2021، ومن عُمان بنسبة 572% مقارنة بعام 2021، وبنسبة 32% مقارنة بعام 2019، في ما شهد عدد الزوار من السعودية والمملكة المتحدة زيادة قدرها 267% و254% على التوالي مقارنة بعام 2021.

ولفت إلى أبرز مقومات الجذب السياحي في دبي، مثل «برج خليفة»، ودبي مول، ومتحف المستقبل، ومدينة إكسبو، والقرية العالمية، و«دبي مارينا»، وممشى «جي بي آر».

مستويات عالية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، إن الطلب السياحي على دبي وصل إلى مستويات عالية خلال ديسمبر الجاري، بالتزامن مع موسم الأعياد، لافتاً إلى أن معظم نزلاء فنادق «كارلتون» هم زوار دوليون من مختلف الأسواق، خصوصاً فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، فضلاً عن أسواق أوروبا الشرقية.

وتابع: «دبي وجهة سياحية عالمية خلال فترة الأعياد، ومقصد أساسي للزوار الدوليين، ونتطلع إلى مستويات إشغال كاملة خلال رأس السنة»، مؤكداً أن معدلات الإشغال طوال ديسمبر كانت في مستويات مرتفعة، لاسيما للمنشآت الفندقية التي تقع في مناطق حيوية، إذ تلقى طلباً كبيراً خلال هذه المناسبة.

إشغال كامل

إلى ذلك، قال المدير العام للمنطقة لفنادق مجموعة «إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي»، توماس شميلتير، إن المجموعة تشهد نسبة حجوزات عالية منذ بداية العام، مقارنة بعام 2021.

وأضاف: «مع رغبة الكثير من السياح في قضاء عطلاتهم في دبي، فقد استقبلنا عدداً كبيراً من زوار الإمارة خلال العام، كان معظمهم من السعودية، وألمانيا، وفرنسا، المملكة المتحدة، وغيرها من دول العالم، كما استقبلنا في فنادقنا عدداً كبيراً من السياح من داخل الإمارات، من مواطنين ومقيمين».

ولفت شميلتير إلى أن الدولة شهدت انعقاد العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية، كما ازداد الزخم خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، مشيراً إلى أنه ومع قرب انتهاء عام 2022 وبداية عام جديد، فإن المجموعة تتوقع إشغالاً كاملاً لفنادقها الأربعة: «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي»، «إنتركونتيننتال ريزيدانس دبي فيستيفال سيتي»، «كراون بلازا دبي فستيفال سيتي»، و«هوليداي إن آند سويتس دبي فستيفال سيتي».

جاذبية دبي

في السياق نفسه، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن السوق الفندقية في دبي سجلت مستويات إشغال عالية طوال شهري نوفمبر وديسمبر الجاري، وهي في مستويات الذروة حالياً بالتزامن مع الأعياد ومناسبة رأس السنة الميلادية.

وأضاف خوجلي أن معدلات الإشغال في جميع فنادق المجموعة تصل إلى نحو 80%، ومن المتوقع أن تسجل جزءاً من هذه المشروعات معدلات إشغال كاملة خلال رأس السنة، مشيراً إلى أن معظم النزلاء زوار دوليون.

ولفت خوجلي إلى أن دبي وجهة سياحية بارزة لمناسبة رأس السنة الميلادية، نظراً لجاذبيتها العالية، ومكانتها العالمية، مؤكداً أن حركة الزوار الدوليين إلى دبي في ذروتها حالياً.

وقال: «تشير التوقعات إلى حجوزات قوية خلال الأشهر المقبلة لسياحة الترفيه، فضلاً عن سياحة الأعمال والمؤتمرات».

الطلب في أعلى مستوياته

قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن الطلب السياحي على دبي في أعلى مستوياته، مشيراً إلى أن فنادق المجموعة في دبي تسجل خلال رأس السنة معدلات إشغال كاملة.

وأضاف أن دبي تستقطب خلال هذه الفترة أعداداً كبيرة من الزوار الدوليين من مختلف دول العالم، كونها وجهة عالمية للاحتفالات، تتيح للزوار تجارب سياحية متنوعة في وجهاتها الشهيرة، لافتاً إلى أن دبي تشهد كذلك حركة قوية من الأسواق العربية خلال هذه المناسبة.