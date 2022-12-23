دبي الأولى إقليمياً في عدد المشروعات الفندقية قيد التطوير

حلت دبي في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 10 مدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء والتطوير، حسب تقرير يناير 2023 الصادر عن مؤسسة «توب هوتيل بروجكتس»، المتخصصة في بيانات المشروعات الفندقية الجديدة.

وبحسب التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، وصل عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء والتطوير في دبي إلى 85 مشروعاً تضم في الإجمال 23 ألفاً و549 غرفة فندقية، تليها مدينة الرياض التي سجلت 46 مشروعاً فندقياً وتضم 9598 غرفة فندقية، ثم جدة بواقع 33 مشروعاً فندقياً وتضم 7195 غرفة فندقية.

وذكر تقرير «توب هوتيل بروجكتس»، أنه ليس من المفاجئ أن تتصدر دبي هذه القائمة من خلال التوسع القوي في قطاع الفنادق.

الإمارات

وحلت دولة الإمارات في المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث عدد المشروعات والغرف الفندقية قيد التطوير، فيما حلت السعودية في المركز الأول.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات تحتضن 135 مشروعاً فندقياً ضمن مرحلة قيد التطوير، حيث تضم هذه المشروعات نحو 34 ألفاً و855 غرفة فندقية متنوعة.

وتستحوذ الإمارات على 20% تقريباً من إجمالي المشروعات الفندقية قيد الإنشاء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

المنطقة

ولفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت بدورها 646 مشروعاً فندقياً قيد التطوير، مبيناً أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة افتتاح 319 مشروعاً خلال العام المقبل 2023 بنحو 80 ألف غرفة فندقية، فيما ستشهد المنطقة في عام 2024 افتتاح 169 فندقاً بـ46.3 ألف غرفة، ثم 86 فندقاً تضم 28 ألف غرفة فندقية في عام 2025.

وبحسب البيانات، فإن هنالك 67 مشروعاً فندقياً تضم 16400 غرفة فندقية في مرحلة ما قبل الافتتاح على مستوى المنطقة، إضافة إلى 358 مشروعاً بـ98.7 ألف غرفة في مرحلة قيد الإنشاء، و121 مشروعاً بعدد 32.8 ألف غرفة قيد التخطيط، و88 مشروعاً بعدد 19.8 ألف غرفة في مرحلة ما قبل التخطيط.

يشار إلى أن عدد الغرف الفندقية في دبي بلغ نهاية أكتوبر 2022 أكثر من 144.7 ألف غرفة فندقية ضمن 790 منشأة فندقية، مقابل 134.4 ألف غرفة فندقية ضمن 736 منشأة في نهاية أكتوبر 2021.

السوق الفندقية

استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 49 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 42 ألف غرفة فندقية ضمن 187 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 27.8 ألف غرفة فندقية ضمن 262 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فتخطى عددها 25.7 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.