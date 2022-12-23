«الاتحادية للضرائب»: 31 ديسمبر آخر موعد لتسهيلات إعادة تحديد الغرامات

جدّدت الهيئة الاتحادية للضرائب، دعوتها للمُسجّلين للضريبة، للإسراع للاستفادة من تسهيلات آلية إعادة تحديد الغرامات الإدارية، لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المسدّدة قبل 28 يونيو 2021.

ونبّهت الهيئة إلى أن الاستفادة من هذه التسهيلات محدّدة بسقف زمني، وأن على المسجّل للضريبة المؤهل للاستفادة منها، القيام بكامل الإجراءات المتعلقة بها عبر منصّة «إمارات تاكس» بحد أقصى 31 ديسمبر 2022، ليتمكن من الاستفادة من هذه التسهيلات.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أنه في حال عدم استيفاء الشروط بحد أقصى في 31 ديسمبر الجاري، فلن يتمكن المسجّل الذي فُرضت عليه غرامات إدارية قبل 28 يونيو 2021، من التمتّع بميزة إعادة التحديد، وسيكون مطالباً بسداد كامل الغرامات المستحقة عليه بدلاً من سداد 30% منها فقط خلال المهلة المحددة، بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

وحدّد القرار ثلاثة شروط يجب استيفاؤها للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية، الأول: أن تكون الغرامة الإدارية قد فُرضت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 وقبل 28 يونيو 2021 ولم يتم سدادها بالكامل، والثاني: أن يكون المسجّل قد سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه بحد أقصى في 31 ديسمبر 2022، أي ألا تكون عليه أي مستحقات ضريبية بنهاية عام 2022، فيما يتمثّل الشرط الثالث في سداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المسددة حتى 28 يونيو 2021 وذلك بحد أقصى في 31 ديسمبر 2022.