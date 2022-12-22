"شرف للتجزئة" تتوسع بعملياتها في الأسواق الإماراتية

أفادت مجموعة "شرف للتجزئة" الإماراتية عن اعتزامها تنفيذ خطط للتوسع بعملياتها من منافذ تجارة التجزئة في أسواق الإمارات والمنطقة، لافتة إلى أنها تستهدف إطلاق 23 متجرا جديدا خلال عام 2023 ضمن خطط للتوسع في أنحاء الشرق الأوسط والشرق الأقصى.

وأشارت خلال لقاء صحافي عقدته في دبي أمس إلى أنها أطلقت أخيرا ثلاثة منافذ جديدة في قطاع تجارة التجزئة بمنطقة دبي للسيلكون، تشغل مساحة كلية تبلغ 23,188 قدم مربع.

وقال نائب رئيس (قسم البيع بالتجزئة والضيافة والصناعة والخدمات المالية) بمجموعة شرف، ياسر شرف، إن "إطلاق المجموعة لمنافذ جديدة بتجارة التجزئة في دبي أخيرا يدعم خطط التوسع في نطاق عمليات المجموعة، لافتا إلى أن "المجموعة سجلت نموا متسارعا في عمليات التوسع بأسواق منطقتي الشرق الأوسط والشرق الأقصى، إذ افتتحت 14 متجراً في الشهور الـ12 الماضية في أسواق ماليزيا وإندونيسيا والإمارات والبحرين وسلطنة عمان".