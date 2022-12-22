دبي تعزز مكانتها العالمية كوجهة رائدة في قطاع المأكولات والمطاعم

استضافت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي اللقاء الدوري الثالث مع شركاء قطاع المأكولات والمطاعم الفعالية الرئيسية التي تجمع الجهات المعنية الأساسية في قطاع المأكولات والمشروبات في دبي.

أقيم اللقاء في إطار حملة" Gastronomy Always On "التي أطلقتها الدائرة وتهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمأكولات وفنون الطهي ووجهة تستقطب المطاعم الناجحة والطهاة المتميزين والذواقة وعشاق الطعام ومحبي تجارب السفر المميزة.

حضر اللقاء - الذي أقيم في فندق "سيزرز بالاس بلوواترز دبي" - 150 من الشركاء في قطاع المأكولات والمطاعم وفنون الطهي إضافة إلى مجموعات الفنادق والوجهات والخبراء المتخصصين في قطاع المأكولات والمشروبات.

واستعرض المشاركون المفاهيم الجديدة في القطاع وسلطوا الضوء على الفعاليات الرئيسية في عالم الطهي وقدموا موجزا عن مهرجان دبي للمأكولات المقبل 2023 بما ما يعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في سياحة الطعام.

وعرضت الدائرة خلال اللقاء الفرص المتاحة مع الجهات المعنية في قطاع المأكولات والمطاعم خلال الفعاليات التي سيتم تنظميها خلال الفترة المقبلة و سلسلة المحتوى الجديد والأنشطة والشراكات التي تدعم وتروج لقطاع المأكولات والمشروبات بهدف تعزيز المنظومة الديناميكية للمدينة التي تضم أكثر من 13 ألف مطعم ومقهى والإستفادة من دعمهم لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للمأكولات والطعام على مدار العام.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن تفاصيل جديدة تتعلق بالدورة العاشرة المرتقبة من مهرجان دبي للمأكولات وسط استعدادات القطاع لاستقبال العام الجديد 2023.

ويستعرض مهرجان دبي للمأكولات الذي سيقام في الفترة من 21 أبريل إلى 7 مايو 2023 تنوع وإبداع عروض فنون الطهي في دبي وذلك من خلال جدول متنوع من الفعاليات والأنشطة التي تحتفي بالمفاهيم المحلية والمأكولات الإماراتية والعالمية فضلاً عن تسليط الضوء على التوجهات العالمية ورواد فنون الطهي والطهاة المبدعين.

وتشمل المفاهيم الجديدة لعام 2023 أيضاً برنامج "الطهاة في دبي- Chefs in Town"الجديد بجانب المزيد من الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة : " حققت دبي خلال عام 2022 إنجازات مهمة لاسيما في قطاع المأكولات والطعام .. وتماشيا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الرامية إلى جعل دبي المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة فإننا نعتز بالتعاون المثمر والبناء مع شركائنا للإسهام في تطوير قطاع المأكولات والمطاعم الفريد والمتنوع في الإمارة ".

وأضاف: " شهدنا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن عدة مبادرات وإنجازات ومن بينها إطلاق دليل "ميشلان" الأول في دبي وتقديم دليل "غوليت آند ميلو" فضلاً عن إطلاق جوائز أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستضافة باقة من الجوائز الأخرى المخصصة للمطاعم المحلية والفاخرة في دبي".

وأعرب الخاجة عن شكره للشركاء كافة على تواصلهم الدائم ومناقشة الأمور التي من شأنها تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات خلال عام 2023 لتكون أكبر مما تحقق خلال عام 2022.

وتواصل دبي نموها لتصبح إحدى أكثر الوجهات المميزة في العالم كما يتنوع ويتطور قطاع المأكولات فيها بما يتماشى مع هذا التوسع الأمر الذي يشكل محركاً رئيسياً لنمو قطاع السياحة حيث استقطبت الإمارة أكثر من 11.4 مليون زائر دولي ما بين يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر 2022 وتم تصنيفها في المركز الأول كأفضل وجهة عالمية وفي المركز الرابع ضمن فئة محبي الطعام في جوائز اختيار المسافرين 2022 من موقع "تريب أدفايزر" ما يعكس أهمية وتنوع هذا القطاع.

وتدعم حملة" Gastronomy Always On" والفريق المتخصص التابع لها قطاع المأكولات والمطاعم و تحتضن مجموعة من فعاليات فنون الطهي التي تهدف إلى تسليط الضوء على المقومات التي تجعل من دبي مركزاً عالمياً لتجارب المأكولات المتنوعة وتسهم في النهوض بسياحة الطعام وذلك من خلال ما تقدمه من مستويات رفيعة وعروض متنوعة وأصيلة تضمن للجميع تجارب متميزة بأسعار مدروسة.