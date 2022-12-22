إطلاق منصة مخصصة للراغبين بالعمل عن بُعد في دبي

أعلن موقع «أيربي إن بي» Airbnb عن إطلاق منصة العمل عن بُعد في دبي، وذلك بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف توفير معلومات شاملة ومتكاملة للراغبين بالعمل عن بُعد.

وأوضحت الدائرة، في بيان أمس، أن المنصة توفر المساعدة اللازمة للراغبين بالإقامة والعمل في دبي، من خلال تزويدهم بالأفكار حول العروض المحلية للإقامة لفترات طويلة، إضافة إلى معلومات عن شروط دخول الإمارة وسياسات التأشيرات الخاصة بالدولة.

وكان «Airbnb» أطلق في وقت سابق من العام الجاري، مبادرة مخصصة لتسهيل العيش والعمل في جميع أنحاء العالم، من خلال تحديد الوجهات الأكثر ملاءمةً للعمل عن بُعد.

وتم اختيار دبي كواحدة من أفضل 20 وجهةً على مستوى العالم، إلى جانب جزر الكناري وتايلاند ودول الكاريبي والعديد من الوجهات الأخرى.

ويشهد برنامج «العيش والعمل في أي مكان» Live and Work Anywhere تعاون «Airbnb» مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتقديم المعلومات اللازمة حول الإمارة لجميع الراغبين بالعمل عن بُعد في المدينة، ممّن يبحثون عن الإرشادات والوجهات المناسبة للإقامة لفترات طويلة.

وقالت مدير الشرق الأوسط وإفريقيا في «Airbnb»، فيلما كوركوران، إن «دبي تعد وجهة رائدة عالمياً في تسهيل العمل عن بُعد، ونرغب بالعمل معاً لتوفير الخدمات الحديثة المرنة للراغبين بالعمل والسفر في ظل تنامي هذا التوجه، فضلاً عن مساعدة الإمارة على الاستفادة من العوائد الاقتصادية لهذا النوع الجديد من السياحة».

وبحسب «Airbnb» فإن الناس صاروا أكثر مرونةً في ما يتعلق بأماكن عملهم وإقامتهم، حيث تبين أن واحداً من أصل خمسة مسافرين حول العالم استفادوا من خدمات «Airbnb» للعمل عن بُعد خلال سفرهم عام 2021، واستمر هذا التوجه في الربع الأول من عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوياته بما يزيد على ضعفَي ما كان عليه في الربع الأول من عام 2019.

وارتفعت معدلات البحث عن السفر الدولي الفردي في الإمارات للإقامات طويلة الأمد بما يزيد على 280% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019.

كما صُنفت دبي من بين أفضل ثلاث مدن للعيش في مؤشر الموظفين والمديرين العاملين عن بُعد، الصادر عن شركة سَفِلز للعام الجاري Savills Executive Nomad Index.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن «موقع دبي وبيئتها الداعمة للأعمال، إضافة إلى الإجراءات المبسطة لاستصدار التأشيرات، أسهم في تعزيز مكانة الإمارة لتصبح وجهة مفضلة للراغبين بالعمل عن بُعد حول العالم، وذلك في إطار حرص المدينة والتزامها بالمساهمة في نمو الأعمال واستقطاب الكوادر الموهوبة وتلبية احتياجاتهم».

وأضاف: «يسرنا التعاون مع (Airbnb) لاستقطاب المزيد من الأشخاص، خصوصاً أن دبي تعتبر مدينة متعددة الثقافات، وتحتضن مقيمين ينتمون لأكثر من 200 جنسية، وتُقدم لهم فرص عمل استثنائية، وأنماط حياة مميزة، مع ما تقدمه من تجارب تسوّق فريدة، وتذوّق أنواع متعددة من المأكولات المحلية، وكذلك العالمية، إلى جانب الاستمتاع بالشواطئ الرملية والحدائق الترفيهية، كما أنها تستضيف الكثير من الفعاليات التي تثري المشهد الثقافي الذي تتميز به الإمارة».