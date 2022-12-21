مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات عبر «فوري تِك»

وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لتسهيل تبادل المعلومات من خلال نظام «فوري تِك»، الذي يسمح بتأسيس إطار من التعاون يعزز تطبيق النظام وتشغيله، إضافة إلى تطوير الإجراءات المشتركة.

وسيقوم الجانبان، بموجب الاتفاق، بتشارك المعلومات والبيانات، بشأن مكافحة تمويل الانتشار، كما هو معتمد في معايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.

وأكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، أنّ مذكرة التفاهم هذه ستعزز جهود الدولة في مواجهة تمويل الانتشار وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.