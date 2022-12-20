«ذا جروف».. مشروع سكني جديد في «دبي هيلز»

شهدت إمارة دبي إطلاق مشروع «ذا جروف»، الذي تطوره «إيمان للتطوير العقاري» في منطقة دبي هيلز، والذي يعد المشروع الثامن للشركة ضمن محفظة المشروعات التطويرية السكنية.

وتبلغ كلفة المشروع 194 مليون درهم، ويتألف من تسعة طوابق، تضم 121 وحدة سكنية، تتنوع ما بين استوديوهات وشقق بغرفة نوم وغرفتين وثلاث غرف.

وتراوح مساحة وحدات الاستوديو بين 414 و477 قدماً مربعة، فيما تراوح مساحات شقق غرفة وغرفتين وثلاث غرف بين 700 و896 قدماً مربعة، و1078 - 1292 قدماً مربعة، و1706 إلى 2560 قدماً مربعة على التوالي.

ويشمل المشروع مرافق عالمية المستوى، بما في ذلك كبائن وأسطح مع إطلالات على مجتمع «دبي هيلز»، إضافة إلى حمام سباحة بمساحة 25 متراً، وحمام سباحة للبالغين على السطح مع جاكوزي، ونصف ملعب لكرة السلة.