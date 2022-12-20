الإمارات مقر لـ 18 شركة ناشئة ضمن «الأكثر تمويلاً في الشرق الأوسط»

كشفت «فوربس الشرق الأوسط»، عن قائمتها السنوية: «أكثر 50 شركة ناشئة تمويلاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» لعام 2022، لتسليط الضوء على الشركات الناشئة التي جذبت استثمارات ضخمة لتوسيع نطاق أعمالها.

وبحسب «فوربس الشرق الأوسط»، فقد جمعت أكثر 50 شركة ناشئة، تمويلاً بنحو 3.2 مليارات دولار في عام 2022، مقارنة بثلاثة مليارات دولار في عام 2021.

قائمة 2022

وتضم قائمة 2022 شركات من تسع دول في المنطقة، بينما تعد دولة الإمارات الأكثر تمثيلاً للعام الثالث على التوالي بـ18 شركة ناشئة، بلغ تمويلها 964 مليون دولار، تليها السعودية بـ12 شركة جمعت 946.7 مليون دولار، ثم مصر التي ضمت 11 شركة بتمويلات قدرها 508.5 ملايين دولار.أبرز الشركات

وتصدرت قائمة 2022 شركة التقنية الزراعية (Pure Harvest Smart Farms)، ومقرها دولة الإمارات، بعد جمع تمويلات بـ387 مليون دولار، ارتفاعاً من المركز الثاني في تصنيف العام 2021.

وشكلت الشركة في يونيو 2022 تحالفاً مع «مجموعة الظاهرة»، ما رفع مساحة الطاقة التشغيلية الإجمالية تحت إدارتها لأكثر من 22 هكتاراً.

بدورها، حلت شركتا التكنولوجيا المالية «تابي» و«تمارا» في المركزين الثاني والثالث، بتمويلات قدرها 275 مليون دولار، و216 مليون دولار على التوالي.

وهيمن قطاع التكنولوجيا المالية على قائمة العام الجاري بـ21 شركة جمعت ما مقداره 1.3 مليار دولار، يليه قطاع التجارة الإلكترونية بـ10 شركات حصدت 576.7 مليون دولار، ثم أربع شركات في قطاع النقل والتوصيل جمعت 299.6 مليون دولار.

الشركاء المؤسّسون

وضم التصنيف 112 من الشركاء المؤسسين، يقود 10 منهم شركاتهم منفردين، من بينهم مؤسس منصة (Yassir) لخدمات النقل والتوصيل والمدفوعات، نورالدين طيبي، والتي تُعد الأكثر تمويلاً في شمال إفريقيا بعد احتلالها المركز الخامس بإجمالي تمويل 193.25 مليون دولار.

كما انضمت 19 شركة جديدة إلى قائمة العام 2022، مع تقدم إحداها ضمن المراكز الـ10 الأولى في التصنيف، وهي منصة تداول العملات المشفرة (Rain Management) التي تحتل المركز السادس مع إجمالي تمويل بلغ 118 مليون دولار.

معايير التأهل

عرضت «فوربس الشرق الأوسط»، معايير التأهل لقائمة العام 2022، إذ حدّدت عمر الشركة بألّا يزيد على سبعة أعوام، وأن يكون الحد الأدنى للتمويل الذي حصلت عليه 20 مليون دولار حتى 10 نوفمبر 2022. فيما استبعدت القائمة الشركات الناشئة التي تم الاستحواذ عليها أو اندمجت مع شركات أخرى، أو طرحت للاكتتاب العام، وكذلك التي لم تعلن عن مستثمريها، أو تفصح عن معلومات كافية بشأن التمويلات.