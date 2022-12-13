«تكايا».. مشروع جديد متعدد الأغراض في «موتور سيتي»

يضم مشروع «تكايا» الجديد متعدد الأغراض الذي تطوره شركة الاتحاد العقارية في منطقة موتور سيتي بدبي، 788 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة أبراج.

وتشمل الوحدات 39 «تاون هاوس» وخمس فلل، إضافة إلى 744 شقة، إلى جانب 55 ألف قدم مربعة من المساحات التجارية.

وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بنحو 1.6 مليار درهم، بمساحة إجمالية تبلغ 1.18 مليون قدم مربعة، ومساحة مبنية تقدر بمليوني قدم مربعة.

ويتوقع البدء في تنفيذ المشروع، الذي يخضع حالياً للموافقات التنظيمية من قبل الجهات المعنية، خلال الربع الثالث من العام المقبل، على أن يتم تسليم الوحدات بحلول الربع الأخير من عام 2025.

وتم تصميم المشروع وفقاً لأعلى معايير الاستدامة، وهو مزوّد بمميزات مبتكرة تلبي متطلبات الحياة العصرية مثل مرافق شحن السيارات الكهربائية.