عمومية «ديوا» توافق على دفع أرباح خاصة لمرة واحدة بـ 2.03 مليار درهم

عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المدرجة في سوق دبي المالي، أمس، اجتماع جمعيتها العمومية الثاني لعام 2022، حيث وافق مساهمو الهيئة على دفع أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 2.03 مليار درهم، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 22 ديسمبر 2022 (مع آخر تاريخ استحقاق في 20 ديسمبر 2022).

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه بالنسبة للمساهمين الذين يستثمرون في أسهمها قبل تاريخ سجل توزيعات الأرباح في 22 ديسمبر 2022 (مع آخر تاريخ استحقاق في 20 ديسمبر 2022)، تبلغ نسبة العائد خلال الـ12 شهراً التالية 6.64% على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، مطر حميد الطاير، إن «ديوا» تواصل مسيرتها المتميزة ونموها الذكي والمستدام.

وأضاف أن الهيئة حققت نتائج قياسية هذا العام، إذ ارتفع صافي أرباحها بنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً أن الهيئة في طريقها لتسجيل أفضل أداء مالي سنوي في تاريخها.

من جهته، أوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن صافي أرباح الهيئة وحدها عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، يشكل ما يعادل صافي أرباح العام الماضي بأكمله تقريباً.

وقال: «قمنا بزيادة توزيعات الأرباح للمساهمين لعام 2022 من 6.2 مليارات درهم إلى 8.23 مليارات درهم».

وأضاف أنه «بناءً على سعر السهم في الطرح العام الأولي بقيمة 2.48 درهم، يبلغ عائد توزيعات أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي 6.64% لعام 2022»، مشيراً إلى أن هذا المعدل يتجاوز معظم العائدات التي تقدمها الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، وسوق تداول، وشركات المرافق العالمية.

العائد خلال الـ12 شهراً المقبلة يبلغ 6.64% بناءً على سعر الاكتتاب الأولي.