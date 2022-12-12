%104 ارتفاعاً في حجوزات الطيران عالمياً إلى دبي خلال أكتوبر

أفادت شركة «سكاي سكانر» المتخصصة في مجال السفر بأن عدد الحجوزات العالمية على تذاكر السفر (خلال أكتوبر)، للرحلات إلى دبي في شهري نوفمبر وديسمبر، سجل ارتفاعاً بنسبة 104%، مقارنةً بالشهر السابق عليه.

وذكرت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أنه لوحظ عند النظر إلى الحجوزات العالمية إلى دبي، أن الأسبوع الذي يبدأ في 19 ديسمبر حقق أعلى عدد حجوزات سفر.

وأضافت الشركة أن المملكة المتحدة والهند حلّتا في المركز الأول عالمياً من حيث عدد حجوزات التذاكر إلى دبي، فيما حلت لندن، مومباي، ونيودلهي، في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً من حيث مُدن القدوم.

ارتفاع الطلب

وقال خبير السفر العالمي لدى شركة «سكاي سكانر»، أيوب المأمون: «بات واضحاً ارتفاع الطلب على الرحلات إلى دبي خلال موسم الشتاء، إذ ازداد عدد الحجوزات في أكتوبر على تذاكر السفر إلى دبي لشهري نوفمبر وديسمبر بنسبة 104%، مقارنةً بالشهر السابق».

وأضاف: «تأتي كل من المملكة المتحدة والهند وإسرائيل في مقدمة وجهات الرحلات المتجهة إلى دبي هذا الشتاء، إذ يسعى المسافرون إلى الاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة في الإمارة، وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء».

وتابع أيوب: «تُظهر بيانات الطيران العالمية الصادرة عن (سكاي سكانر) ارتفاع نسبة الحجوزات نحو دبي خلال العام الجاري، مقارنةً بعام 2019 (عام ما قبل جائحة كورونا)، لاسيما الحجوزات من البرازيل، بنسبة (+125%)، والنمسا (+113%)، وهولندا (+92%)».

موسم نشط

وكان مسؤولو مجموعات فندقية ووكالات سفر أكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أن دبي تشهد خلال ديسمبر الجاري موسماً سياحياً نشطاً، مع تدفق المسافرين إليها من مختلف الأسواق العالمية، بالتزامن مع موسم الأعياد، ومناسبة رأس السنة الميلادية، مشيرين إلى أن معظم الفنادق ستحقق مستويات إشغال قياسية تراوح بين 95 و100%.

وذكروا أن جاذبية دبي السياحية عالمياً، ووجهات وخيارات الترفيه المتنوّعة التي توفرها، تسهم بشكل أساسي في استقطاب الزوّار من جميع الأسواق الدولية، لافتين إلى أن نسبة متزايدة من السياح حول العالم تختار كل سنة دبي وجهة أولى لقضاء موسم العطلات، مع اعتدال درجات الحرارة فيها، وتنوع منتجها السياحي.

وأوضحوا أن الطلب على الرحلات الجوية إلى دبي شهد ارتفاعاً متواصلاً خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى ذروتها في النصف الثاني من ديسمبر، وأن تسجل العديد من الرحلات الجوية معدلات إشغال كاملة 100%، بالتزامن مع عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة.

أيوب المأمون:

«تُظهر بيانات الطيران ارتفاع نسبة الحجوزات نحو دبي من البرازيل بنسبة (+125%)، والنمسا (+113%)، وهولندا (+92%)».