"دبي للتسوق" تستهدف تسجيل مبيعات تتجاوز ما قبل الجائحة



قال مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية، في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس عريقات، إن " الدورة الـ28 من مهرجان دبي للتسوق التي ستعقد خلال الفترة بين 15 ديسمبر الجاري وحتى 29 يناير المقبل، والتي تم اطلاقها أخيرا تستهدف تسجيل مبيعات بنسب تتجاوز ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وذلك بدعم التوسع في عدد المتاجر المشاركة وبحركة الرواج التي يشهدها قطاع تجارة التجزئة في دبي".

وأشار في تصريحات لـ"الإمارات اليوم"، إلى أن "عروض التنزيلات خلال النسخة الجديدة لمهرجان دبي والتسوق ستشمل مشاركات لمتاجر وعلامات تجارية وبنسب تفوق أعوام ما قبل الجائحة وذلك مع التوسع والتطور الذي سجله قطاع تجارة التجزئة في دبي"، لافتا إلى أن "عدد المتاجر المشاركة في المهرجان يقارب نحو أربعة ألاف متجر في مختلف القطاعات".

وأضاف أن "الدورة الجديدة للمهرجان ستشهد تخفيضات تراوح بين 25 و75% وتصل إلى 90% خلال فترات عروض 12 ساعة من التسوق في عدد من المولات، إضافة إلى التخفيضات النهائية للمهرجان والتي ستشمل تخفيضات بنسب تصل 90%".

، وبدوره، قال مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

عبد الله الأميري، إن "الدورة المقبلة لمهرجان دبي للتسوق ستتضمن مخصصات مالية للجوائز بقيمة تتجاوز 40 مليون درهم، إضافة إلى سحوبات على جوائز لهدايا بقطاعات مختلفة بتجارة التجزئة".