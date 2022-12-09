«أبوظبي للصادرات» يموّل توسعة «مجمّع محمد بن زايد للطاقة الشمسية» في توغو

وقّع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية في توغو، لرفع القدرة الإنتاجية لـ«مجمّع محمد بن زايد للطاقة الشمسية» في توغو من 50 إلى 70 ميغاواط، إضافة إلى تزويده بنظام بطاريات تخزين بسعة (4) ميغاواط في الساعة.

وبموجب الاتفاقية، يقدم «أبوظبي للصادرات» قرضاً بقيمة 92 مليون درهم (25 مليون دولار)، فيما ستتولى شركة «إيميا باور» الإماراتية عمليات الإنشاء والتشغيل للتوسعة الجديدة للمجمع.

وكان مكتب أبوظبي للصادرات قدّم خلال يناير 2022 تمويلاً بقيمة تبلغ نحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار)، وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية لمساهمة «أبوظبي للصادرات» في توسعة «مجمّع محمد بن زايد للطاقة الشمسية» في توغو 128.5 مليون درهم (نحو 35 مليون دولار). ويسهم المشروع في دعم حكومة توغو، وتمكينها من تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الخاصة بتنمية قطاع الطاقة المتجددة، وذلك من خلال زيادة نسبة توفير الطاقة من مصادر نظيفة، والوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من إمدادات المجمع من الكهرباء إلى نحو 225 ألف منزل في توغو.

وقال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، محمد سيف السويدي، إن الاتفاقية تدعم استكمال الجهود التي بدأها الصندوق، ومساهمته في تمويل «مجمّع محمد بن زايد للطاقة الشمسية» في توغو، كما تجسّد حرصه على استدامة الشراكات مع الدول المستفيدة، إذ تُعد الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز وجود الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، ويأتي ذلك من خلال توجيه موارد وخبرات شركة «إيميا باور» الإماراتية لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.