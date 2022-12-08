تصدير أول شحنة من الذهب الإماراتي المُطابق لـ «معيار الإمارات للتسليم الجيد»

أعلنت لجنة سوق سبائك الذهب الإماراتية التي تشرف على تنظيم وتطوير سياسة الذهب الوطنية بالدولة، وتستهدف رفع كفاءة الصادرات الإماراتية من هذه السلعة الاستراتيجية، عن تصدير أول شحنة من صادرات الذهب المُطابقة لمعيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب إلى بورصة الهند الدولية للسبائك (IIBX)، حيث يعد المعيار بمثابة شهادة ضامنة للجودة والمواصفات الفنية ذات الثقة لتكرير وإنتاج الذهب، ما يعزز ثقة الأسواق العالمية في الذهب المُصدر من دولة الإمارات، كونها من الدول الرئيسة في العالم في تصدير الذهب.

وأوضح بيان، أمس، أن الصفقة تمثلت بتصدير نحو 100 كيلوغرام من الذهب من مصفاة الإمارات للذهب إلى بورصة الهند الدولية للسبائك، وفقاً لمعيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وذلك بعد أن تم إدراج عقد تصدير الشحنة في سوق الاستثمار الدولي.

وبلغت قيمة الصفقة التي تم إدراجها في بورصة الهند الدولية نحو أربعة ملايين دولار.

ومن المقرر أن تسهم الصفقة في زيادة إقبال شركات الذهب ومصانع المجوهرات الهندية على الذهب الصادر من دولة الإمارات، نتيجة ثقتهم العالية بكفاءة معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، واتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات والهند.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، ورئيس لجنة سوق السبائك الإماراتية، ثاني الزيودي، إن «الصفقة التي تعد خطوة مهمة وقيمة مضافة لمعيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، ستساعد في تعزيز مكانة الدولة كمركز تجاري دولي للذهب، وتمثل إحدى ثمار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند».

وأضاف الزيودي في بيان، أمس، أن مشاركة الإمارات في التداولات العالمية للذهب ستمكن المصافي الإماراتية وغيرها من الشركات الوطنية من الوصول بجدارة وموثوقية إلى الأسواق العالمية، مع الاستمرار في الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية.