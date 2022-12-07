أحمد بن سعيد: إدخال تقنيات متقدمة في الطيران والخدمات اللوجستية

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، أن المشاريع المبتكرة التي أطلقتها مختبرات دبي للمستقبل بالتعاون مع طيران الإمارات ستقدم التسهيلات في عملية البحث والتطوير بطرق مبتكرة لدعم دناتا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في المناولات الأرضية وعمليات الشحن، وبحث وتطوير عامل تسجيل وصول الروبوت الذي يتحكم في التعرف على الوجه ويتعاون مع الركاب.

وأضاف سموه بمناسبة اليوم الدولي للطيران المدني، الذي يوافق اليوم، إنه بتوجيهات من القيادة الرشيدة، فقد أسهمت مختبرات دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، في إدخال تقنيات مستقبلية متقدمة لقطاعي الطيران والخدمات اللوجستية، وذلك بالتعاون مع الجهات الرئيسية في القطاع، بهدف تفعيل وتعزيز وتطوير برنامج دبي للروبوتات والأتمتة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث يؤدي قطاع الطيران دوراً محورياً.

وذكر سموه: بمناسبة اليوم الدولي للطيران المدني نعرب عن تقديرنا لصناعة الطيران العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي على التزامهما ومساهمتهما في تقديم الأفكار المبتكرة لضمان السفر بكل سهولة ويسر لشعوب العالم في بيئة آمنة تضمن السلامة.

وتحتفل دولة الإمارات، اليوم، باليوم الدولي للطيران المدني، الذي تم تأسيسه كجزء من احتفالات الذكرى الخمسين لمنظمة الطيران المدني الدولي، التي أقيمت في عام 1994، وفي عام 1996 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً أن يكون تاريخ 7 ديسمبر «اليوم الدولي للطيران المدني»، ويحتفل به العالم.