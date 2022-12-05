تقرير يرصد المناطق السكنية الأكثر طلباً قرب «مترو الاتحاد»

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، المناطق السكنية الأكثر طلباً لاستئجار شقق، بالقرب من «محطة مترو الاتحاد» في «ديرة» مع الأسعار المتاحة.

وأوضح التقرير أن القيمة الإيجارية للشقق بالقرب من «محطة مترو الاتحاد» تتفاوت وفقاً لعوامل أهمها مدى القرب من المحطة، إذ إنه كلما قلت المسافة بين الوحدة السكنية وخط المترو، ازدادت القيمة الإيجارية.

وبحسب التقرير، يبلغ المتوسط العام للقيمة الإيجارية لـ«استوديو» في المناطق السكنية التي تقع على بعد أقل من 500 متر عن «محطة مترو الاتحاد» نحو 30 ألف درهم سنوياً، ولشقة من «غرفة وصالة» 42 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفتين وصالة 64 ألف درهم سنوياً.

منطقة الرقة

تقع عقارات منطقة «الرقة» السكنية ضمن بعد يبلغ 500 متر عن «محطة مترو الاتحاد»، ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية لفئة «استوديو» 30 ألف درهم، ولشقة من «غرفة وصالة» 43 ألف درهم، ولشقة من «غرفتين وصالة» 64 ألف درهم سنوياً.

«ميدان الاتحاد»

يبعد الميدان عن المحطة مسافة لا تتجاوز 500 متر، ويبلغ المتوسط العام للإيجارات عموماً في هذه المنطقة نحو 53 ألف درهم سنوياً.

كما يبلغ المتوسط العام للقيمة الإيجارية لفئة «استوديو» 29 ألف درهم سنوياً، ولشقة من «غرفة وصالة» 44 ألف درهم، ولشقة من «غرفتين وصالة» 66 ألف درهم سنوياً.

«المرقبات» و«نايف»

يبلغ المتوسط العام للإيجارات في منطقة المرقبات نحو 62 ألف درهم سنوياً، فيما يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لفئة «استوديو» 28 ألف درهم، ولشقة من غرفة وصالة 44 ألف درهم، ولشقة من غرفتين وصالة 66 ألف درهم سنوياً.

وفي منطقة «نايف»، يبلغ المتوسط العام للإيجارات نحو 35 ألف درهم سنوياً، ولفئة «استوديو» 28 ألف درهم.

مناطق أخرى

ورصد التقرير أيضاً القيم الإيجارية لشقق تبعد مسافة تزيد على كيلومتر واحد من «محطة مترو الاتحاد»، كاشفاً أن المتوسط العام للقيمة الإيجارية لفئة «استوديو» يبلغ نحو 28 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفة وصالة 42 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفتين وصالة 61 ألف درهم سنوياً.

وأشار التقرير كذلك إلى منطقة «البراحة» التي تنفرد بواجهة بحرية مميزة، ومنطقة تجارية تعد محوراً للأنشطة المختلفة. ويبلغ المتوسط العام للإيجارات في المنطقة نحو 41 ألف درهم سنوياً، فيما يبلغ لفئة «استوديو» 25 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفة وصالة 41 ألف درهم.

أما المتوسط العام للقيم الإيجارية في منطقة «المطينة»، فيبلغ نحو 49 ألف درهم سنوياً، فيما يبلغ لفئة «استوديو» نحو 30 ألف درهم، ولشقة من غرفة وصالة 42 ألف درهم، ولشقة من غرفتين وصالة 60 ألف درهم.