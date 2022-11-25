عمومية «ديوا» تبحث توزيع أرباح لمرة واحدة بـ 2.03 مليار درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المدرجة في سوق دبي المالي، أن اجتماع الجمعية العمومية الثاني للشركة سيعقد حضورياً وافتراضياً يوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022.

وأفادت الهيئة، بأنه سيتم التصويت خلال الاجتماع على توصية مجلس الإدارة بشأن دفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة لحملة أسهم الهيئة بقيمة 2.03 مليار درهم.

وأضافت أنه في حال الموافقة، سيحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين، يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 الحصول على توزيعات الأرباح، وسيحصل المساهمون على الأرباح بعد ذلك بوقت قصير.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الشركة ستدفع توزيعات أرباح إجمالية لمساهميها بقيمة 8.23 مليارات درهم عن العام 2022، موضحاً أن الهيئة دفعت بتاريخ 26 أكتوبر توزيعات أرباح للمساهمين عن النصف الأول من العام الجاري بقيمة 3.1 مليار درهم، فيما تعتزم دفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة لمساهميها بقيمة 2.03 مليار درهم (4.06 فلس لكل سهم) في ديسمبر 2022، كما ستدفع 3.1 مليارات درهم توزيعات أرباح للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2022 في أبريل 2023.