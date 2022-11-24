«مطارات دبي»: 18 مليون مسافر متوقع عبر «دبي الدولي» في الربع الأخير

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر، إن مطار دبي الدولي حقق أداءً قوياً فاق التوقعات خلال العام الجاري، مستقبلاً أكثر من 46.3 مليون مسافر خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2022، بزيادة نسبتها 167.9% على أساس سنوي، مشيراً إلى أن المؤسسة تتوقع أكثر من 18 مليون مسافر إضافي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

أعداد المسافرين

وأضاف الجوكر لـ«الإمارات اليوم» أن مطار دبي الدولي الذي يتبوأ المركز الأول عالمياً في قائمة أكبر المطارات من حيث أعداد المسافرين الدوليين، في طريقه للوصول إلى الأرقام المسجلة في مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، لافتاً إلى أن المطار حقق متوسطاً شهرياً في أعداد المسافرين جاوز ستة ملايين مسافر خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو الأعلى منذ بدء الجائحة.

وتابع الجوكر: «تشير توقعات مؤسسة مطارات دبي، إلى أن أعداد المسافرين الإجمالية على أساس سنوي، ستصل إلى مستوياتها المعتادة في عام 2024، إلا أننا نتوقع أن تسجل بعض الأشهر خلال الفترة المقبلة، مستويات مقاربة لمعدلات ما قبل الجائحة على أساس شهري».

وكان مطار دبي الدولي استقبل ما مجموعه 86 مليوناً و396 ألفاً و757 مسافراً على مدار عام 2019 قبل جائحة «كوفيدـ19»، بمعدل وصل إلى 7.2 ملايين مسافر شهرياً.

الربع الثالث

وأوضح الجوكر أن النتائج القوية التي سجلها المطار برزت بشكل أكبر خلال الربع الثالث 2022، بعد أن استقبل أكثر من 18 مليون مسافر، مشيراً إلى أن المطار استعاد أكثر من 72% من معدلات حركة المسافرين خلال الفترة نفسها من عام 2019 قبل الجائحة العالمية. ولفت إلى أن المؤسسة تتوقع مستويات حركة قوية خلال ديسمبر المقبل، بالتزامن مع إجازة الشتاء، وتزايد وتيرة الإقبال السياحي على دبي، لافتاً إلى أن «مطارات دبي» تواصل العمل على توفير أفضل الخدمات للمسافرين، لضمان تدفق سلس وانسيابية الحركة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

نصائح للمسافرين

أكد الجوكر حرص مؤسسة مطارات دبي على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء في قطاع الطيران، وعمليات المراقبة، والشركاء الاستراتيجيين والتجاريين ومزودي الخدمات، للارتقاء بتجربة المسافرين، وتقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير العالمية. ونصح المسافرين خلال موسم الشتاء، بالاطلاع على آخر التحديثات حول لوائح وشروط السفر في الوجهة التي يسافرون إليها، والتأكد من كل الوثائق الضرورية للسفر مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار، والتواصل مع شركات الطيران لتلقي التحديثات بشكل مستمر.

قوة التعافي

وقال الجوكر: «بدأ مطار دبي الدولي خلال العام الجاري بتسجيل معدلات تدفق قوية للمسافرين خلال فترات الذروة، إذ استقبل المطار نحو 2.1 مليون مسافر في الفترة بين 21 و30 الجاري، بمتوسط يومي وصل إلى أكثر من 215 ألف مسافر من دبي وإليها»، لافتاً إلى أن هذه البيانات تشير إلى قوة التعافي في قطاع السفر الدولي. وأشار إلى أن المزيد من شركات الطيران استأنفت عملياتها في مطار دبي الدولي، فضلاً عن شركات أخرى جديدة بدأت تشغيل رحلاتها من المطار، مشيراً إلى نمو كبير في العمليات التشغيلية لمختلف الشركات، بما في ذلك الناقلات الوطنية.

وقال إن 180 شركة تشغل حالياً عملياتها في المطار بما في ذلك شركات الطيران والشحن، فضلاً عن الطيران الخاص.

4.23 ملايين مقعد في نوفمبر

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، خلال نوفمبر 2022، وصل إلى نحو 4.23 ملايين مقعد مجدول، ليحتفظ «دبي الدولي»، بذلك، بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة.