«إيميكول» توقّع اتفاقية لزيادة قدرة توليد الطاقة الشمسية بنسبة 238%

وقّعت شركة الإمارات ديستريكت كولينغ (إيميكول)، المشروع المشترك بين شركتي «دبي للاستثمار» و«أكتيس»، المستثمر العالمي في البنية التحتية المستدامة، اتفاقية شراكة لشراء الطاقة من شركة الإمارات للهندسة الكهربائية (EEE) المتخصصة في سوق الطاقة الشمسية بالدولة.

وتؤكد الاتفاقية على جهود «إيميكول» لزيادة حجم وقدرة توليد الطاقة الشمسية الحالية بنسبة 238% داخل محطة تبريد المناطق 1 (DCP1)، إلى جانب حدود مقرها الرئيس الموجود في «مجمع دبي للاستثمار1».

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الاتفاقية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لشركة «إيميكول»، التي تسعى من خلالها إلى زيادة حجم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في عملياتها، ودعم عمليات التحول في مجالات الطاقة من خلال تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يزيد من معدل استخدام الطاقة الشمسية الإجمالية في إطار محفظة أعمالها وعملياتها، مع التطلع بعد إطلاق أحدث مشروعاتها لتحويل واجهات الطاقة الشمسية للوصول إلى 350 كيلوواط (القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية) لمحطة تبريد المناطق 1 (DCP1).

وأكّد الرئيس التنفيذي لـ«إيميكول»، الدكتور أديب مبدر، الجهود الرامية إلى دعم وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية للدولة، مثل استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إلى جانب مساهمتها في أجندة الاستدامة الأوسع نطاقاً لشركة دبي للاستثمار، مع التركيز على دمج أحدث التقنيات والتكنولوجيا لتحقيق صفر انبعاثات كربونية، وتحسين حجم استخدام الطاقة المتجددة المستدامة.